七旬婦倒斃家中半個月 孫玉菡：研利用科技盡快找出高風險人士

【Now新聞台】將軍澳彩明苑一名76歲獨居婦人被發現倒斃家中半個月，勞工及福利局局長孫玉菡稱，她是屬於高風險照顧者資料庫中的個案，將會研究利用科技盡快找出有需要協助人士。

孫玉菡：「用我們系統計算，她應該是屬於那類高風險，但是我們要時間在全港找尋，這個都看得到我們可以鋪展得再快點的話，盡可能將她先找出來。用這個婆婆做例子，我們都正在嘗試穿戴式的系統或是我看到坊間有技術，很簡單，例如計算你的雪櫃門開關或是門口的開關來做預測，究竟你是否正常生活、或出了亂子我們要提前找你。」

