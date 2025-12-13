拾平台稱，私樓清潔工處理垃圾袋過程中，因大廈可能未有提供暫存垃圾袋的空間，故會暫時擺放垃圾袋於街道上。圖並非為涉事地區。（拾平台fb圖片）

一名七旬清潔工人懷疑在收集垃圾期間，遭食環署票控亂拋垃圾。關注拾荒者及清潔工的組織「拾平台」指在前日(12月11日)，事主接獲由食環署寄來的回覆信函，通知已撤銷控罪。

「拾平台」發文指9月接獲一名71歲清潔工人求助，其每日工作需要將尖沙咀區一帶的私人大廈及店舖收集垃圾，集中於同一位置，事主於該地區範圍從事清潔工作30多年從未棄置垃圾於街頭，以往亦未曾被票控亂拋垃圾；事主當天把部分已紮好的垃圾放在大廈門前地上，正想進入大廈取出手推車帶走垃圾時，遭一名食環署便衣督察票控「亂拋垃圾」。

廣告 廣告

食環：部分個案涉不負責任清潔工將垃圾丟棄後巷

食環署當時回覆傳媒查詢稱，正安排與當事人見面，如果確認對方當時並非亂拋垃圾，可考慮撤銷定額罰款通知書；又指涉事地點為尖沙咀厚福街，是該區的衞生黑點之一，在2023年至今收到32宗亂拋垃圾的投訴，發出52張定額罰款通知書，部分個案涉及一些不負責任的垃圾清潔工人，將垃圾丟棄於後巷等。

雖然食環署已撤銷票控，「拾平台」指署方如果不修正「定額罰款」執法前指引，全港所有負責私人大廈的自僱清潔工友，仍會面對被票控的可能。平台指事件關乎公眾利益，會繼續與清潔工會組織成員持續跟進，期望能夠與署方商討。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/七旬清潔工疑收垃圾被控亂拋垃圾-食環署三個月後撤控/603599?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral