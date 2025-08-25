七旬男看護給腦受損病人鼻胃管注射尿液，只因曾與其家屬爭執。(網上圖片)

南韓忠清北道清州市一名70多歲男看護，因為曾經與一名重度腦損病人的家屬發生爭執，懷恨在心，竟然於去年將他人尿液和醋混合起來，注射到相關人的鼻胃管。清州地方法院法官周日(24日)宣判，涉事男看護被判6個月有期徒刑。

綜合報道，涉事男看護負責照顧病人A，但因與同病房一名重度腦損病人B的家屬發生爭執後懷恨在心，於去年12月20日上午7時許，將他人尿液和醋混合起來，注射進病人B的鼻胃管，以作報復。

法官：被告心情不好就對無力反抗的受害者犯罪。(南韓法院。資料圖片)

法官：被告對無力反抗的受害者實施犯罪

法官宣判時表示：「被告人僅僅因為心情不好就對無力反抗的受害者實施犯罪。他沒有為彌補損失而做出任何努力，也沒有得到受害者家屬的原諒。」



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/七旬男看護給腦受損病人鼻胃管注射尿液-只因曾與其家屬爭執/592599?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral