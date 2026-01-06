七旬的士司機撞老婦捲車底拖行後逃逸 判囚5個月

7up2xd69m24a_0_0_1.jpg

一名七旬夜更的士司機於荃灣撞倒推着垃圾手推車的老婦，致對方捲入車底，拖行14秒後被拋出，導致老婦重傷留院3個月。經審訊被裁定危駕致他人嚴重受傷、意外後沒停車等3罪成，今日(6日)在沙田裁判法院被判監5個月，停牌兩年，並要自費修讀駕駛改進課程。

被告余偉成(70歲)，否認「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「發生交通意外後沒有停車(有人受傷)」、「發生有人受傷的意外後而沒有備案」3罪。控罪指被告在去年1月7日，在新界荃灣沙咀道與聯仁街交界在道路上危險駕駛一輛市區的士，引致劉姓事主身體受嚴重傷害，於同日同地作為上述市區的士的司機，當時因有該車輛在道路上而有意外發生，以致事主身體受傷，而其沒有停車，及沒有在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向警務人員報告該意外。

事主未在斑馬線過路

辯方求情指，被告駕駛多年只有4項定額罰款紀錄，社會服務令報告顯示被告為人誠懇，一時魯莾犯案。雖然被告不認罪受審，但主要爭議圍繞是否構成危險駕駛，或程度較輕的不小心駕駛。辯方同意控方大部分案情和證據，省卻法庭時間。辯方續指，被告的駕駛態度在同類型案件中不算最差，不涉醉駕等，反而是事主沒有在斑馬線及沒依照交通燈號過馬路，而被告因本案或難以再駕車謀生，望法庭酌情判刑。

因年紀大及紀錄良好獲減刑

裁判官黃國輝判刑時指，雖然是事主沒依照燈號過馬路，但被告右轉時完全沒有看到事主，更將其捲入車底，拖行數十米後未有停車及報警，就危險駕駛控罪採納判囚5個月的量刑起點，因應他年紀大、紀錄良好及考慮到審訊過程，減刑一個月。至於另兩項控罪，官認為相對嚴重，被告在意外後沒有停車和報警，各採納判囚兩個月的量刑起點，部分刑期同期執行。

案件編號：STCC2614/2025

