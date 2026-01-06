七旬的士司機荃灣撞老婦後逃逸 危駕等3罪成 判監5個月、停牌2年

七旬夜更的士司機涉去年初，在荃灣撞倒推着垃圾手推車的老婦，致對方捲入車底，拖行 14 秒後被拋出，司機肇事逃逸，老婦重傷留院 3 個月。司機經審訊被裁定危駕致他人嚴重受傷、意外後沒停車等 3 罪成，周二（6 日）在被判監 5 個月，停牌兩年。



裁判官黃國輝判刑指，雖然案發時事主沒有依照交通燈過馬路，但被告完全沒察覺事主，右轉將事主捲入車底及拖行，「係非常嚴重」。官另就被告年紀大、紀錄良好等減刑一個月。

辯方：事主亂過馬路

辯方求情指，被告余偉成（70 歲）駕駛多年，只有 4 項定額罰款紀錄，沒有交通定罪紀錄，社會服務令報告顯示被告為人誠懇，生活簡單，辛勤工作，一時魯莾犯案。雖然被告不認罪受審，但主要爭議圍繞案情是否構成危險駕駛，或程度較輕的不小心駕駛。辯方同意控方大部分案情和證據，省卻法庭時間。

辯方續指，被告的駕駛態度在同類型案件中不算最差，不涉醉駕、沒超速、沒衝紅燈，反而是事主沒有在行人過路處、沒依照交通燈號過馬路。被告年屆七旬，首次被還押已是很大懲罰，將來再駕駛的機會亦不大，望法庭酌情判刑。

官考慮年紀大、紀錄好減刑

裁判官黃國輝判刑時指，雖然是事主沒依照燈號過馬路，但案發時被告右轉，「完全冇睇到佢（事主）」，更將事主捲入車底，行駛一段距離，沒有報警，「係非常嚴重」，危險駕駛控罪採納判囚 5 個月的量刑起點，因應他年紀大、紀錄良好及考慮到審訊過程，減刑一個月。

至於另兩項「發生交通意外後沒有停車（有人受傷）」及「發生有人受傷的意外後而沒有備案」罪，官亦認為相對嚴重，被告在意外後沒有停車和報警，各採納判囚兩個月的量刑起點，部分刑期同期執行後，總刑期為監禁 5 個月，另停牌 24 個月。

辯稱不見事主、不知撞倒人

官指完全不可信

被告余偉成（70 歲）否認「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「發生交通意外後沒有停車（有人受傷）」、「發生有人受傷的意外後而沒有備案」3 罪，經審訊後被裁定罪成。

控罪指被告在 2025 年 1 月 7 日，在新界荃灣沙咀道與聯仁街交界在道路上危險駕駛一輛市區的士，引致劉姓事主身體受嚴重傷害，並於同日同地作為上述市區的士的司機，當時因有該車輛在道路上而有意外發生，以致劉身體受傷，而其沒有停車，及沒有在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後 24 小時，親自前往最近的警署或向警務人員報告該意外。

裁判官黃國輝裁決時指，案發時被告以每小時十數公里的車速行駛，足以留意前方車況，當時路面燈光充足、路面乾爽、沒有阻礙物、視野良好，被告卻堅持看不到事主推着手推車經過，說法「完全不可信」」、「推卸責任」，加上的士車底不高，被告在撞倒事主後，理應很快察覺到她被捲入車底，惟他繼續駕駛到較遠位置，放下乘客後才下車檢查車輛是否有問題。

STCC2614/2025