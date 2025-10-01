七旬議員謝偉銓：正考慮是否尋求連任

【Now新聞台】年過70歲的立法會主席梁君彥，以及選委界議員馬逢國，宣布不參與年底換屆選舉。同樣年屆70歲的建測界議員謝偉銓表示，正考慮是否尋求連任。黨內有兩名七旬議員的新民黨就表示，交由當事人自行交代。

立法會議員(建築、測量、都市規劃及園境界)謝偉銓：「我都在考慮當中，當然年齡是其中一個(考慮)，本身有沒有活力、在這一方面是否有支持度，以及是否可以工作，這方面是最重要考慮。個人意願方面，剛才提到，即使有些很年輕的，如果他覺得其他事業方面想追求，他都未必一定繼續連任。」

新民黨副主席容海恩：「我認為議會是需要有經驗的人帶領，即有舊人、有新人，整個議會才是健康發展。年紀方面，我相信交由當事人自己處理，以及我相信自己新民黨發展一直非常好，在葉劉淑儀帶領下，以及在黎棟國帶領下，我們是越來越好。」

#要聞