農曆七月十四2025│農曆七月鬼節鬼月7大飲食禁忌！有啲生果唔食得？呢個月唔好掃街住？

農曆七月十四（又稱鬼節或盂蘭節），傳說是「鬼門關」開門的日子。一般人通常認為鬼節在農曆七月十四，但其實正日是農曆七月十五的子時，2025年鬼節正日是9月6日（即農曆七月十五），當日又稱盂蘭節或中元節。民間風俗相信整個農曆7月都為「鬼月」，是鬼門關大開的時間，大量靈體在人間遊盪，靈異事件大增，因而衍生出不少傳統社會禁忌。以下7大鬼節飲食禁忌，信則有，不信則無，有些食物要少食，也有些飲食習慣要注意，信不信由你，但都要提醒各位讀者，不要太迷信啊！

7大鬼節飲食禁忌

1. 魚生＋烤生肉＋烤海鮮

香港人喜歡食日本菜，尤其魚生，但農曆七月就可能要少吃一點了！有指靈體特別喜歡血腥食物，一不小心，魚生的味道就會吸引了「它們」一起享用；同樣道理，應避免在外直燒生猛海鮮和烤生肉了，尤其是即捉即烤的那種，當心靈體會聞著血腥味過來啊。

少食魚生。對香港人來說有難度。

烤生肉也要避免。好在夏天唔BBQ。

2. 蕉＋梨＋葡萄

據說鬼月晚上不能吃蕉和梨，因為會「招（蕉）你（梨）來」，可能會容易招來靈體，更不能在鏡子前吃啊，這樣會很容易看到「它們」的；而葡萄、荔枝、龍眼這類成串的水果也有指不能吃，因為會有種「一來就是一大串」的聯想，也有「死一整串」的忌諱，但如果將其剪開成單粒就沒問題了。

招（蕉）你（梨）來。咁都得？

葡萄、荔枝、龍眼這類成串的水果也有指不能吃。食其他水果囉。

3. 冰塊

有指鬼月不能單含冰塊，因為將冰塊的左邊部首除去，就變成「水鬼」二字，如果家裡附近有水源的話，含著冰塊就很容易引誘水鬼前來了。

有指鬼月不能單含冰塊。OK，咁開冷氣。

4. 豆腐

有指吃「豆腐」就像在吃靈體的腦袋般；另有說法指鬼魂不能在地府進食，食物未到口就已化成灰燼，而豆腐的水份較多，較不容易被焚化，所以可以餵飽地府的餓鬼。

今次真係呃鬼食豆腐。

5. 掃街

不少鬼魂會於農曆七月在人間遊盪，有說法指出如掃街邊行邊食，靈體會以為你在施贈食物，自然就會跟著你去找食物吃的了。

有指掃街可免則免。廟街夜市點算好？

6. 筷子插飯碗中央

這個禁忌由細聽到大，把筷子插於飯碗中央，就像將香插在香爐上，靈體就會以為你請其吃香，自然圍繞在你附近的了。

不能將筷子插飯碗中央。呢個由細聽到大。

就像將香插在香爐上。係似嘅。

7. 亂碰街邊祭品

鬼節期間，不少人會於街上擺祭品燒街衣，使無主孤魂有食物果腹，化解怨氣。一旦亂碰，尤其貪玩手多的小朋友，靈體或會誤會你搶食，然後跟著你將食物搶回來的了。

祭品不能亂碰。做個有禮貌的人。

話雖如此，再次提醒各位讀者，以上7大飲食禁忌信則有，不信則無，不要太迷信啊！

