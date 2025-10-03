三號強風信號至少維持至周日中午12時
七款將科幻變為現實的飛行汽車
隨著科技的進步，飛行汽車的夢想似乎不再遙不可及。這種曾經僅存在於科幻小說中的概念，如今已經逐漸變成現實，尤其是在2025年，幾家創新公司相繼推出了可以在公路上行駛並能迅速轉換至飛行模式的汽車，這些飛行汽車的設計既需符合汽車的標準，也必須滿足航空的要求。這些新型交通工具不僅可以在城市道路上行駛，還能在擁擠的空中飛行，為日常通勤提供了全新的解決方案。
在所有的飛行汽車中，PAL-V Liberty無疑是其中的佼佼者。這款由荷蘭工程師設計的飛行汽車是全球首款獲得公路合法性認證的旋翼飛行汽車，能夠在地面以每小時160公里的速度行駛，在空中則可達到180公里每小時。它的折疊式旋翼和三輪設計使其在用戶轉換模式時非常靈活，並且具備400匹馬力的雙Rotax引擎，提供1,300公里的駕駛範圍和500公里的飛行範圍。這款車需要跑道起飛，但著陸時僅需30米的距離，並且可以輕鬆停放在標準車庫中。PAL-V的運動版起售價格為$399,000 / 約 HK$ 3,111,000，而先鋒版的價格則為$599,000 / 約 HK$ 4,669,000。
另一款引人注目的飛行汽車是Alef Model A，它是首款獲得美國聯邦航空管理局（FAA）特殊空中適航證書的飛行汽車。這款電動垂直起降（VTOL）汽車承諾提供200英里的駕駛範圍以及110英里的飛行範圍，並可以在標準停車位停放。雖然其在路上的最高速度僅為每小時25英里，屬於“低速”類型，但其空中速度的具體數據仍然保持保密。Alef預計於2025年底開始交付，零售價格定為$300,000 / 約 HK$ 2,340,000。
此外，斯洛伐克的Klein Vision AirCar則展現了其在短時間內從轎車轉變為飛機的能力，轉換時間不足兩分鐘。這款車在地面可達每小時200公里的速度，飛行時最高可達249公里每小時，飛行範圍可達1,000公里。它已獲得歐洲的認證，並且已經進行了超過170小時的飛行測試，顯示出其卓越的性能。這款車的價格預計在$800,000至$1,000,000 / 約 HK$ 6,240,000至HK$ 7,800,000之間，雖然價格不菲，但其真實的多功能性使其相當值得。
Samson Sky Switchblade則是一款飛行運動汽車，具備三輪底盤，地面行駛速度超過每小時201公里，天空中的速度可達305公里每小時，飛行範圍為450英里。自動展開的機翼只需約三分鐘，而且其混合推進設計意味著車主可以選擇使用高級汽油或航空燃料。這款車的售價約為$170,000 / 約 HK$ 1,326,000，成為了業餘愛好者和私人飛行員最容易接觸的選擇。
AeroMobil 5.0則擁有垂直起降的能力，結合混合引擎和先進的飛行儀表，為駕駛者和飛行員提供了無與倫比的靈活性。這款車在飛行時可達每小時200公里的速度，而在地面則為160公里每小時。AeroMobil最新一代的定價預計將進入百萬美元的範疇，並且在飛行演示和空中表演中展示了其可靠性，未來的商業交付將使城市之間以及國際旅行變得更加無縫。
XPeng X2是一款兩座的電動飛行汽車，專為短途和城市通勤設計，具備垂直起降能力。其最高速度為每小時130公里，並且因其緊湊的設計而非常適合在狹小的空間中使用。結合先進的安全特性、輕量材料和電動推進，XPeng X2在全球商業化飛行汽車的競爭中占有一席之地。
ASKA A5則以其垂直和短距離起降的功能而脫穎而出，擁有四個座位，飛行速度可達150英里每小時，適合小型團體和家庭使用。這款車的綜合範圍為150至250英里，能夠支持城市和區域間的空中旅行。在2023年CES上，ASKA A5的飛行展示引起了廣泛關注，並且已經獲得超過5000萬美元的預訂，顯示出市場對這款車的期待。安全性、環保合規性以及不斷的監管里程碑確保了ASKA的產品在真實飛行汽車的演進中將扮演重要角色。
隨著工程技術的突破和不斷演變的汽車與航空標準，飛行汽車不再是遙遠的科幻夢想，而是即將實現的新時代的象徵。這些創新將使日常生活和人們的願景不再受限於地理、交通或傳統基礎設施的約束，隨著這些飛行汽車的出現，未來的出行方式將更加多樣化，讓人們的冒險之旅從一個簡單的選擇開始——駕駛、停放和起飛。
