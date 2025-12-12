七狗B媽媽獲救前的悲歌 疑仇狗人士屢阻撓義工餵狗

【動物專訊】本報昨日報道狗媽媽Daisy掉落坑渠，獲救後誕下了7隻狗BB，這個救一命變救八命的故事，背後卻是社區狗慘遭仇狗人士針對和壓逼的悲歌。有餵狗義工對本報表示，Daisy之前生活的位置，是某政府部門的土地，惟該處懷疑有仇狗人士多次阻撓義工餵狗，包括張貼自製禁餵狗海報及將義工車牌公開，義工還曾發現食物兜被人擺放老鼠藥，而狗狗平時會穿過的鐵閘底部，早前更被人安裝鋒利鐵片，義工曾目擊有狗BB打算穿過鐵閘時被夾受傷慘叫。

事緣Daisy日前誤墮溝渠，由消防員救起後交給漁護署，最終義工從漁護署贖出Daisy，Daisy在香港流浪狗之家順利誕下7隻狗BB。

有餵狗義工對本報表示，Daisy之前和其他狗所居住的地方，遭仇狗人士針對，多番阻撓她餵狗，包括當面責罵、將她的車牌貼在鐵絲網，更過份是有人曾在她餵狗的膠兜中放老鼠。她又懷疑為了阻止狗狗外出覓食，在鐵閘底部安裝了鋒利的鐵片，「有晚我聽到狗BB哭叫，趕過去看到有隻狗BB卡住鐵閘底部，掙扎了一輪才脫困。我走過去摸鐵閘底，發現那鐵片好似刀那麼鋒利，狗BB不知道以為可以穿過，十分危險。」

她坦言，該位置有些狗健康情況很差，甚至失明，生活過得十分淒慘，「做流浪狗已經很慘，你還要不准他們吃義工的食物，我很擔心他們捱不下去。」

社區狗不但面對風吹雨打，也面對仇狗人士的騷擾和傷害，Daisy是幸運獲救的一隻，但還有很多社區狗需要大家關注和支援。

