七白粉蟹肉羹
續前食譜食潮州凍蟹太大隻吃不完可以這樣做就不會浪費也可養生
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
花蟹肉 半碗
七白粉 一小包
熱開水 一碗
蟹皇醬 一茶匙
作法:
1 ：
即坤七白粉一小包拌入熱開水攪勻至沒有粉粒
2 ：
拌入己拆好的花蟹肉拌勻便可最后混入一小茶匙的蟹羔醬便可享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56361
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
