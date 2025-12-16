Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

七賢 × Alain Ducasse 聯名氣泡清酒 日本百年酒藏遇上米芝蓮廚神 $450飲到國際大獎級清酒

喜歡氣泡清酒的酒友，相信對日本山梨百年酒藏「七賢 Shichiken」絕不陌生。自 2015 年起，七賢便以創新姿態進軍氣泡清酒領域，更曾被形容為「改寫清酒歷史的酒藏」。真正令七賢在國際舞台爆紅的，是米芝蓮 21 星殿堂級名廚 Alain Ducasse 的青睞。他在眾多清酒品牌中獨愛「七賢」，更於 2021 年與酒藏破天荒合作推出聯名版本，成為國際餐飲圈熱話。

七賢社長北原對馬（圖左）與米芝蓮 21 星殿堂級名廚 Alain Ducasse。

結合香檳工藝與櫻木熟成 呈現清酒新高度的綿密氣泡感

「七賢 × Alain Ducasse 氣泡清酒」以七賢招牌「貴釀酒」技法為基礎，搭配使用香檳釀造的瓶中二次發酵，並以日本國產櫻花木桶熟成，成就其獨有的香氣層次與口感深度。初聞帶有白花與蜜瓜的清新香調，伴隨着淡淡雪松氣息；入口綿密細緻，氣泡活潑爽朗，中段浮現野莓、茴香及乳香的複雜層次，微微升溫後散發小豆蔻與辛香。尾韻悠長，以櫻木帶來的甘甜微苦作結，整體展現罕見的精準與優雅。它既具香檳的精緻結構，又保留清酒的柔和與細膩，是慶祝場合與星級料理的完美搭配。

「七賢 × Alain Ducasse 氣泡清酒」是慶祝場合與星級料理的完美搭配。

做cocktails也非常好飲！

酒藏與名廚互相啟發 以山梨水源重新界定清酒的未來

七賢社長北原對馬表示，這款氣泡清酒充分體現了酒藏一貫的理念「與白州水源共生」，追求水、米與香氣的完美平衡。他強調，清酒文化正在迅速走向國際，而氣泡清酒將成為日本酒未來的重要方向。Alain Ducasse 則形容這款聯名作品是「前所未有的創作」，更分享自己對日本文化與山梨風土的深厚情感。他認為清酒與法國料理在工藝與傳統上皆能產生共鳴，而這款酒正是兩者共振的結晶。國際賽事亦印證七賢實力，連續三年於 International Wine Challenge 及 Kura Master 獲銀獎與金獎，是國際級清酒評審眼中的佼佼者。

位於摩珀斯（Morpheus ）3樓的杜卡斯（Alain Ducasse)餐廳。

只需$450入手 高性價比之選

這款備受酒友追捧的聯乘氣泡清酒目前由捷成酒業於香港發售，售價約為港幣$450。以其細膩工藝而言，可謂性價比極高，非常適合作為節日禮物、派對酒或收藏之用。對於想探索氣泡清酒世界的酒友來說，它既是入門之選，也是值得反覆品味的佳作。

