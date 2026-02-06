黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞體毛卡片天價成交！從1000日圓狂飆300萬 引退後人氣依舊爆棚
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，
在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
中時新聞網補充，這段分享出自朝日電視台深夜綜藝，節目中她還談到引退時買了1000萬日圓名錶當紀念，片酬則因業界規矩無法公開。事件曝光後，不只日本媒體熱議，
台灣網友也議論紛紛，尤其她加盟TPBL夢想家啦啦隊Formosa Sexy後，人氣在台暴漲。這故事不只凸顯明星周邊的瘋狂市場，也讓人反思粉絲文化的邊界。
網路拍賣離奇商品 體毛卡片背後的粉絲狂熱現象
這張神秘卡片的出現，源自三上悠亞AV生涯巔峰期，據ETtoday和Yahoo新聞指出，商品是粉絲自製的交換卡，夾入她的一根體毛上架，起標1000日圓本該是小眾收藏，
沒想到競標過程像股市狂飆，最終300萬日圓落槌，折合港幣15萬。壹蘋新聞網分析，這反映AV女優周邊市場的畸形熱度，類似事件過去就有女優衣物或頭髮被高價拍賣。
三上在節目笑談此事，但也透露出驚訝，她強調片酬因每人差異大，經紀人嚴禁透露，避免談判困擾。東方日報補充，她2023年引退時，自掏腰包買1000萬日圓手錶慶祝，象徵新階段。
背景來看，三上轉型成功，2025年加入台灣職籃啦啦隊，近期還拍廣告，事業多元。這種周邊拍賣現象，凸顯明星個人物品的商業價值，但也潛藏道德疑慮。
事實上，日本拍賣平台常見類似爭議，平台需加強審核避免過火。
媒體熱炒明星價值 PTT網友笑稱變態 Dcard用戶憂文化邊界
媒體報導多帶娛樂調性，鏡週刊強調三上轉型後人氣不減，自由時報則聚焦拍賣離奇，呼籲理性追星。但在社群如PTT，鄉民反應兩極，有人笑稱「粉絲太變態，體毛也搶著要」，
還有人吐槽「300萬買毛？有錢沒處花」。Dcard上討論更溫和，網友多驚嘆「三上人氣真恐怖，引退後還這麼值錢」，但也有人憂心「這文化太畸形，明星隱私怎麼辦」。
X平台華文圈留言一片調侃「原來毛髮是金礦」，對比媒體正面包裝，社群風向偏向嘲諷與反思。這種碰撞顯示公眾對明星商品化的雙面觀感，媒體推波助瀾，網友則直戳痛點。
從AV女王到啦啦隊ICON 三上悠亞轉型的啟示與挑戰
三上悠亞的經歷，像一面鏡子照出娛樂圈的瘋狂與現實，她從AV引退到跨界體育，證明轉型可行，但周邊市場的畸形熱度，也提醒明星需保護隱私。
未來，她或許會更多元發展，避開這種離譜事件。
Japhub小編有話說
哇，三上悠亞體毛賣300萬，這粉絲狂熱簡直超現實，老司機們追星也要有底線啊！她轉型啦啦隊後在台人氣爆棚，證明實力派永遠吃香。
但這種拍賣太誇張，明星毛髮變黃金？希望她未來專注正能量，別再遇這種奇葩事。
