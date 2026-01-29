三上悠亞新家2000萬裝潢！ 台灣啦啦隊加盟圈粉無數！

嘿，三上悠亞這位日本妹子，最近在台灣人氣爆棚，因為她加盟TPBL職籃的福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，穿上制服熱舞，吸睛度滿分！但她不只在球場閃耀，

最近上日本深夜綜藝《有吉QUIZ》，分享新家內裝心得，沒想到數字一爆出來，全場藝人傻眼，當場問「這該不會是買房的錢吧？」三上淡定回「不，這純粹是裝修費」，

讓人笑翻又羨慕。三上悠亞本來是AV界大咖，2023年引退後轉型藝人，拍劇、上節目，還來台參加活動。她在新家投下重本，裝修費高達2000萬日圓（約新台幣409萬、港幣101萬），

這數字在日本綜藝圈也算驚人。來賓有吉弘行和一堆搞笑藝人聽了直搖頭，有人開玩笑說「我家買房都沒這麼貴」，三上笑回她為了生活方便，花大錢打造完美空間。

她透露，新家設計超貼心，有專屬化妝間，讓她在家就能美美上工；還訂製床架，睡覺品質升級；更衣室大到像精品店，吊掛衣物系統讓衣服井井有條。

她強調，為了避開施工噪音和灰塵，全裝好後才搬進去，一氣呵成。想想她從AV女王到啦啦隊員，再到居家達人，這生活轉型也太順利了吧？

三上悠亞的轉型之路不簡單，引退後她積極上節目，2024年來台加盟啦啦隊，台灣粉絲暴增。她在Instagram分享日常，粉絲破百萬，常常po健身或美食照。

這次節目爆料，讓網友議論紛紛，有人羡慕她財力，也有人好奇她引退後收入來源。據報，她引退前AV作品破百部，人氣穩坐一線，轉型後綜藝邀約不斷。

Japhub小編有話說

哇，三上悠亞這裝修費也太會砸，2000萬日圓內裝像豪宅！如果你也愛居家改造，記得分享你的小撇步，一起當裝潢達人哦。記住，錢花在開心處最值！

