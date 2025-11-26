珠海長隆飛船酒店買2送2
三上悠亞藏了多少張王牌？ 靠賣大衣跟迷因幣賺到翻！
三上悠亞藏了多少張王牌？ 靠賣大衣跟迷因幣賺到翻！
名古屋那個愛唱歌的小女生
三上悠亞本名鬼頭桃菜，93年生的名古屋人。小時候超迷早安少女組，13歲就自己跑去試鏡，結果第一關就被刷下來，回家哭一波隔天又繼續追星，超硬的啦！
後來16歲考進SKE48二期，從Team E開始熬，慢慢爬到隊長位置，那時候的她頂著一頭黑長直、穿水手服在劇場狂跳《パレオはエメラルド》，
粉絲都說她笑起來有鄰家妹妹的感覺，誰也沒想到這妹妹日後會把整個業界都嚇到。
畢業之後直接放大招
2014年離開SKE48後，她先拍了幾本比基尼寫真，身材直接讓大家瞪大眼。結果隔年2015年6月，她跑去MUTEKI拍《Princess Peach 公主桃》（TEK-067），
這支一出整個日本宅圈直接爆炸！前偶像下海本來就夠猛了，她還長得正、身材又好，當年直接把DMM新人獎、作品獎全部打包帶走，業界直接給她取了個外號「最強轉生」。
進S1之後根本開無敵模式
跳到S1之後她根本沒在停的，首支專屬片《SNIS-786》直接四本番開幹，粉絲看得心臟差點停機。之後《交織的體液》（SNIS-992）、《國民偶像的最後狂歡》（SSIS-834）等等，
每支都賣到排行榜斷層第一。那段時間她幾乎年年拿DMM年度女優，走到哪都被問「妳真的是前偶像嗎」，她都笑笑回「對啊，我現在只是換個舞台跳舞而已」。
30歲生日那天說掰掰，結果根本是換跑道
2023年8月16日生日當天，她在YouTube開直播說要引退，粉絲直接在留言區哭到打錯字。最後一支片《完全引退》（SSIS-834）賣到S1官方都說庫存不夠。
很多人以為她會低調過日子，結果人家根本是去準備下一場大秀而已。
現在的她到底在忙什麼
現在打開她的X跟IG，每天都在曬自創品牌mistreass的新衣服、majette的新隱眼，還開了官方粉絲俱樂部。
2024年10月她突然回SKE48 16周年公演站台，那天日本推特直接被#三上悠亞 洗版，熱搜第一掛了快一整天。
2025年更誇張，先丟一本引退後寫真集《YUA》直接秒殺，再跑去Solana發迷因幣$MIKAMI，預售兩小時就掃了19K SOL，網友留言「這女人連賣幣都賣得這麼正」。
她還組過韓團耶
對了，2018年她真的去韓國組了Honey Popcorn，還當隊長！第一張迷你專輯《Bibidi Babidi Boo》出來的時候，韓網整個炸開，很多人邊罵邊看，結果看完變粉絲。
她跳舞真的不輸韓團，現在回去翻當年舞台還會嚇到，原來她這麼全能。
網友現在都在說什麼
留言區隨便抓幾句就知道她多離譜：
「SKE時期應援棒還在，現在已經在幫她買大團跟買幣了」
「mistreass那件米色大衣我已經買到第三件，真的好穿」
「萬聖節cos Reze那張我直接設桌布，救命也太正」
「32歲還能把事業玩成這樣，我輸得心服口服」
Japhub小編有話說
老實說，三上悠亞這女人根本是把「人生重開」玩成藝術。
從劇場汗水換成片場鎂光燈，再從片場直接換成老闆辦公室，每一次大家以為她要涼了，她就換個方式再站回頂端。
880萬粉不是天上掉下來的，是她每次都敢賭、敢轉身換來的。這種人你不追，下次她又丟什麼新驚喜你就只能在旁邊乾瞪眼啦～
趕快把她的X設提醒，我們繼續看這部真人版爽文怎麼寫下去！
其他人也在看
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 1 天前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
秦嵐激情熱吻 鍾漢良：妳還愛我嗎？
【on.cc東網專訊】藝人秦嵐與鍾漢良主演的愛情劇《亦舞之城》將於明天（27號）推出。近日劇組釋出相關預告，短短數十秒鏡頭已經甜到漏。戲中兩人扮演一對12年後重逢的初戀情人，在燦爛煙火下靠近，鍾漢良一句深情告白：「我們在一起吧！」搞到秦嵐眼眶泛淚，兩人同時想起以東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿Sa 43歲生日宴甜度爆表！小10歲男友貼身陪同 大方談「體重巔峰」：開心最重要
港星阿Sa（蔡卓妍）11月22日迎來43歲生日，生日宴上小10歲的緋聞男友Elvis低調陪伴，被外界視為默認戀情。姊妹淘 ・ 23 小時前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 23 小時前
Zendaya傳被「蜘蛛仔」搞大個肚？！未來外母拍片回應
【on.cc東網專訊】憑漫威超級英雄「蜘蛛俠」一角爆紅的英國男星Tom Holland因拍戲而與美國女星Zendaya「戲假情真」撻着，今年1月「蜘蛛仔」被爆與女友求婚成功，而近日Zendaya就懷疑被Tom搞大個肚暗結「蜘蛛B」。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
秦沛大仔姜文杰結婚三年報喜 晒超聲波照宣布太太懷孕：1+1=3
資深藝人秦沛大仔姜文杰現年45歲，於2022年與模特兒李泳淇（Rain）拉埋天窗。今日（26日），兩人於社交平台報喜宣布懷孕喜訊，上載與太太熱吻並手持超聲波照的相片，並配文「1+1=3」宣布懷孕喜訊，網民及圈中好友紛紛留言祝賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
芷珊再約王嘉爾 ｜ 王嘉爾大方自揭曾做醫美 啪臉骨：醫美係（藝人）工作
直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開」、「喺韓國，有啲叫整骨？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
南韓《花樣爺爺》李順載離世 享年91歲
南韓元老級演員、曾演出綜藝節目《花樣爺爺》的李順載今日離世，享年91歲。南韓總統李在明在社交平台發文致哀，讚揚李順載畢生專研演技，提升南韓文化藝術水平，在舞台劇、電影、電視劇等領域，為大家帶來歡笑、感動、慰藉與勇氣。(CW)infocast ・ 19 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 三位主持分享爆喊時刻 193爆笑回應會在花姐面前喊的原因
主持們以「男人眼淚大升值」為主題，探討從過去「男兒流血不流淚」的傳統，到現今男性利用眼淚表達情感的現象。主持們普遍傾向於在另一半面前隱藏自己脆弱的一面。193更直言在伴侶面前哭泣很懦弱：「通常男人係要保護女士架嘛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前