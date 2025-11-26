三上悠亞藏了多少張王牌？ 靠賣大衣跟迷因幣賺到翻！

名古屋那個愛唱歌的小女生

三上悠亞本名鬼頭桃菜，93年生的名古屋人。小時候超迷早安少女組，13歲就自己跑去試鏡，結果第一關就被刷下來，回家哭一波隔天又繼續追星，超硬的啦！

後來16歲考進SKE48二期，從Team E開始熬，慢慢爬到隊長位置，那時候的她頂著一頭黑長直、穿水手服在劇場狂跳《パレオはエメラルド》，

粉絲都說她笑起來有鄰家妹妹的感覺，誰也沒想到這妹妹日後會把整個業界都嚇到。

畢業之後直接放大招

2014年離開SKE48後，她先拍了幾本比基尼寫真，身材直接讓大家瞪大眼。結果隔年2015年6月，她跑去MUTEKI拍《Princess Peach 公主桃》（TEK-067），

這支一出整個日本宅圈直接爆炸！前偶像下海本來就夠猛了，她還長得正、身材又好，當年直接把DMM新人獎、作品獎全部打包帶走，業界直接給她取了個外號「最強轉生」。

進S1之後根本開無敵模式

跳到S1之後她根本沒在停的，首支專屬片《SNIS-786》直接四本番開幹，粉絲看得心臟差點停機。之後《交織的體液》（SNIS-992）、《國民偶像的最後狂歡》（SSIS-834）等等，

每支都賣到排行榜斷層第一。那段時間她幾乎年年拿DMM年度女優，走到哪都被問「妳真的是前偶像嗎」，她都笑笑回「對啊，我現在只是換個舞台跳舞而已」。

30歲生日那天說掰掰，結果根本是換跑道

2023年8月16日生日當天，她在YouTube開直播說要引退，粉絲直接在留言區哭到打錯字。最後一支片《完全引退》（SSIS-834）賣到S1官方都說庫存不夠。

很多人以為她會低調過日子，結果人家根本是去準備下一場大秀而已。

現在的她到底在忙什麼

現在打開她的X跟IG，每天都在曬自創品牌mistreass的新衣服、majette的新隱眼，還開了官方粉絲俱樂部。

2024年10月她突然回SKE48 16周年公演站台，那天日本推特直接被#三上悠亞 洗版，熱搜第一掛了快一整天。

2025年更誇張，先丟一本引退後寫真集《YUA》直接秒殺，再跑去Solana發迷因幣$MIKAMI，預售兩小時就掃了19K SOL，網友留言「這女人連賣幣都賣得這麼正」。

她還組過韓團耶

對了，2018年她真的去韓國組了Honey Popcorn，還當隊長！第一張迷你專輯《Bibidi Babidi Boo》出來的時候，韓網整個炸開，很多人邊罵邊看，結果看完變粉絲。

她跳舞真的不輸韓團，現在回去翻當年舞台還會嚇到，原來她這麼全能。

網友現在都在說什麼

留言區隨便抓幾句就知道她多離譜：

「SKE時期應援棒還在，現在已經在幫她買大團跟買幣了」

「mistreass那件米色大衣我已經買到第三件，真的好穿」

「萬聖節cos Reze那張我直接設桌布，救命也太正」

「32歲還能把事業玩成這樣，我輸得心服口服」

Japhub小編有話說

老實說，三上悠亞這女人根本是把「人生重開」玩成藝術。

從劇場汗水換成片場鎂光燈，再從片場直接換成老闆辦公室，每一次大家以為她要涼了，她就換個方式再站回頂端。

880萬粉不是天上掉下來的，是她每次都敢賭、敢轉身換來的。這種人你不追，下次她又丟什麼新驚喜你就只能在旁邊乾瞪眼啦～

趕快把她的X設提醒，我們繼續看這部真人版爽文怎麼寫下去！