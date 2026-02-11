三中國公民涉嫌收公安部指令蒐集佛堂情報 澳洲落網控外國干預罪

狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
澳洲警方落案起訴兩名中國公民，罪名是「外國干預罪」。分別為 25 歲的男子及 31 歲的女子，涉嫌在中國公安部的指令下，在一個佛教團體從事間諜活動。案件還涉及另一名中國女公民，她在去年 8 月已經以同樣罪名被捕，據指三人為同謀。中國駐坎培拉大使館暫時回應案件。
「魯莽干預外國事務」可判監 15 年
涉案佛教團體位於坎培拉，名為澳洲佛教協會坎培拉分會觀音堂（Guan Yin Citta Buddhist association）。澳洲聯邦警察今日（11 日）發出新聞稿，表示再有兩名中國公民被反外國干預工作組檢控，罪名是為一個外國主腦蒐集關於一個坎培拉佛教協會的情報。二人同日被押上法庭，控罪是魯莽干預外國事務，最高刑罰是監禁 15 年。
新聞稿稱，澳洲聯邦警察收到澳洲安全情報組織通知後，自去年 3 月起與反外國干預工作組展開名為「秋盾」的調查行動，至去年 8 月拘捕了一名中國女公民。經進一步調查後，今日再拘捕她的兩名同黨。三人被指在中國公安部指令下，暗中蒐集觀音堂的情報。
澳洲聯邦警察助理處長（反恐及特別調查）Stephen Nutt 說，外國干預是一項嚴重罪行，足以破壞民主及社會團結，澳洲並不免疫於外國干預，不能期望今次的拘捕行動可以防止往後針對僑民社區的同類圖謀，而防禦外國干預的最佳方法就是增加社群對威脅的警覺，和對可疑活動的舉報。
中國駐坎培拉大使館並未回應案件。CNA 報道指出，中國天羅地網的公安網絡一直被指滲透澳洲的社區組織，目的是監控身在澳洲的中國人和異見分子。澳洲安全情報組織總監 Mike Burgess 指出，多個外國政權都在監控、騷擾和威脅澳洲僑民社區，這種行徑完全不能容忍，亦不能接受。
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
譚嘉儀捲演唱會走數風波 怒發聲明：深表無奈及憤怒
歌手譚嘉儀於2024年舉行3場演唱會，早前和音歌手發文稱被拖糧，譚嘉儀亦表示自己為受害者，稱自己亦未收到數。之後，主辦方負責人Jelly再發文回應，反指要向譚嘉儀追數，令事件成羅生門。今日（11日），譚嘉儀再發聲明，直指對方「言論可能已構成誹謗，已將事件交予律師團隊處理」。
阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅
男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。
「如花」中風一度命危右身癱瘓 最新狀態曝光
【on.cc東網專訊】早年在周星馳電影中以粗獷外形反串演女子「如花」而跑出，一醜成名的李健仁，2019年不幸於內地中風一度命危，右邊身癱瘓至大小便不能自理，幸好經過這幾年積極治療及進行物理治療，身體康復不少，去年尾他還現身一個慈善演唱會，雖然明顯消瘦了不少白髮又
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈
美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
新地「以九巴建家」 車廠地皮仲有排玩？
據報日前九巴非執行董事雷禮權透露仍有沙田、屯門等4幅車廠用地可供發展住宅所需，料可建樓面達300萬平方呎，即是說新地的車廠地皮轉化技倆仍有「子彈」，其中沙田與九龍灣車廠均有潛力發展商住項目；另邊廂近日最低工資加幅僅2.38%低於九巴車費增幅，意味未來九巴要加價可能會有一定阻力，似乎尋找地產機遇才是王道。
1年減重14kg！ 50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑
韓國實力派演員羅美蘭（50歲）近期因身材明顯消瘦成為焦點。她曾在廣播節目與綜藝節目中大方分享，自己花了一年時間，以「健康不挨餓」為原則減重，目前總計已瘦下14公斤。這份驚人的自律就連在錄製旅遊節目時也不破功，面對機上誘人的麵包，她堅定拒絕，展現了「人生最後一次減肥」的強大意志力。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo
東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。