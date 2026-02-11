三中國公民涉嫌收公安部指令蒐集佛堂情報 澳洲落網控外國干預罪

25 歲的中國公民，連同另外兩名中國女公民，先後被捕及起訴「外國干預罪」。 （澳洲聯邦警察短片撮圖）

澳洲警方落案起訴兩名中國公民，罪名是「外國干預罪」。分別為 25 歲的男子及 31 歲的女子，涉嫌在中國公安部的指令下，在一個佛教團體從事間諜活動。案件還涉及另一名中國女公民，她在去年 8 月已經以同樣罪名被捕，據指三人為同謀。中國駐坎培拉大使館暫時回應案件。

「魯莽干預外國事務」可判監 15 年

涉案佛教團體位於坎培拉，名為澳洲佛教協會坎培拉分會觀音堂（Guan Yin Citta Buddhist association）。澳洲聯邦警察今日（11 日）發出新聞稿，表示再有兩名中國公民被反外國干預工作組檢控，罪名是為一個外國主腦蒐集關於一個坎培拉佛教協會的情報。二人同日被押上法庭，控罪是魯莽干預外國事務，最高刑罰是監禁 15 年。

新聞稿稱，澳洲聯邦警察收到澳洲安全情報組織通知後，自去年 3 月起與反外國干預工作組展開名為「秋盾」的調查行動，至去年 8 月拘捕了一名中國女公民。經進一步調查後，今日再拘捕她的兩名同黨。三人被指在中國公安部指令下，暗中蒐集觀音堂的情報。

同案另一被告為 31 歲的中國女公民，姓名未有公開。 （澳洲聯邦警察短片撮圖）

澳洲聯邦警察助理處長（反恐及特別調查）Stephen Nutt 說，外國干預是一項嚴重罪行，足以破壞民主及社會團結，澳洲並不免疫於外國干預，不能期望今次的拘捕行動可以防止往後針對僑民社區的同類圖謀，而防禦外國干預的最佳方法就是增加社群對威脅的警覺，和對可疑活動的舉報。

中國駐坎培拉大使館並未回應案件。CNA 報道指出，中國天羅地網的公安網絡一直被指滲透澳洲的社區組織，目的是監控身在澳洲的中國人和異見分子。澳洲安全情報組織總監 Mike Burgess 指出，多個外國政權都在監控、騷擾和威脅澳洲僑民社區，這種行徑完全不能容忍，亦不能接受。