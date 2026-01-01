三亞自由行：東方夏威夷避寒攻略！亞特蘭蒂斯激抵優惠＋直航機票HK$600起

三亞自由行優惠

香港最近天氣轉涼，想念暖笠笠的陽光與海灘？不用長途跋涉飛馬爾代夫，近近地飛一轉「東方夏威夷」—— 三亞 啦！

三亞位於海南島最南端，全年氣候溫暖，現在去正好避寒！除了擁有無敵海景，最新的三亞更有超好逛的 CDF國際免税城，加上多個網紅打卡點如 亞特蘭蒂斯水世界 和 蜈支洲島，無論是情侶放閃還是親子遊都勁適合。重點是：現在機票酒店性價比極高，只需1.5小時航程，即刻可以開啟「躺平」度假模式！

廣告 廣告

小編為大家整理了最新的三亞「住、行、玩」至抵情報，手快有手慢冇，即刻睇睇！👇

Yahoo 用戶專享優惠碼

🏨 【住宿推介】奢華度假 vs 極致CP值，點揀好？

去三亞，揀一間好酒店就等於贏了一半！今期 Trip.com 為大家搜羅了幾間評分極高、優惠極多的酒店，無論你想歎世界定係慳荷包，總有一間啱你心水。

🌟 豪歎之選：親子、奢華、打卡必備

1. 三亞亞特蘭蒂斯酒店 (Atlantis Sanya)

三亞亞特蘭蒂斯酒店

Trip.com 評分： 9.6/10 (海南親子酒店 No.1 👑)

必住亮點： 住這裡就像住進水底王國！房價已包 無限次暢玩水世界及水族館 ，帶小朋友去簡直玩到唔捨得走。

獨家禮遇：

至尊海景雙床房，日日都有 Mini Bar 享用。 包含「鯨海曼舞」或「探班白鯨」互動項目立減優惠。

參考價格： 優惠後約 HK3,539/晚 (原價HK3,639)





2. 三亞山海天JW萬豪酒店 (JW Marriott Sanya Dadonghai Bay)

三亞山海天JW萬豪酒店

Trip.com 評分： 9.3/10 (背山面海，景觀一流)

必住亮點： 位於大東海，離市區近但又夠靜。酒店服務極細緻，由親子用品到旅拍都包辦。

超多著數 (Freebies)：

包含小童挖沙工具、輔食及用品租借，爸媽救星！ 送 200元水療代金券 及 精美旅拍 。 提供至大東海沙灘、免稅店、南山寺等地的穿梭巴士。 景區優惠： 鳳凰嶺5折、森林公園8折、呀諾達8折。

參考價格： 低至 HK$889/晚 (只剩少量！)

Shop Now





💰 抵玩高CP值之選：幾百蚊歎海景

3. 三亞鹿嶺海灣維景國際大酒店

三亞鹿嶺海灣維景國際大酒店

Trip.com 評分： 9.3/10

抵玩指數： ⭐⭐⭐⭐⭐ (半價優惠！)

豐富權益：

送 小魚療 、星際探索樂園8折、千古情代金券等。 包 CDF三亞國際免税城穿梭巴士 ，Shopping最方便。 包含 CNSC 免稅店大額優惠券。

參考價格： 驚喜價 HK353/晚 (原價HK706)





4. 三亞天成中央海岸海景酒店

三亞天成中央海岸海景酒店

Trip.com 評分： 9.5/10 (靚景酒店 Top 20)

賣點： 房內有獨立觀海陽台同洗衣機，極之方便，適合連住幾晚。

參考價格： HK$768/晚 (62折優惠)

Shop Now

✈️ 【機票情報】直航三亞，千蚊有找！

香港飛三亞班次多，價錢亦好靚。想平飛？記得留意 香港快運 (HK Express) 同 香港航空 (HK Airlines) 的優惠。

超低價入手：

香港快運： 2026年2-3月出發，單程低至 HK578 ，來回連稅約 HK894 起！

香港航空： 2026年1月出發，單程 HK669 ，來回全包約 HK1,057 起。

傳統航空：

四川航空： 跨年檔期 (12月29日 - 1月4日)，來回約 HK$2,010 ，包行李更安心。



💡 小貼士：機票價格浮動，建議見到 HK$1,000 以下的來回機票就要即刻入手啦！

Shop Now

🎢 【玩樂體驗】上山下海，必玩景點清單

去到三亞唔知玩咩好？這裡有動靜皆宜的推薦，全部都可以係 Trip.com 預訂，即買即用！

🏝️ 海島控必去

蜈支洲島： 中國馬爾代夫，海水清澈見底！

門票+船票： 低至 HK$154 潛水體驗： 低至 HK$607 (必試！探索海底世界)

電瓶車環島遊： 輕鬆遊覽海島風光，低至 HK$141。

Shop Now

🌳 探索熱帶雨林

亞龍灣熱帶天堂森林公園： 電影《非誠勿擾2》取景地，行過索橋超刺激。

門票： 低至 HK$163

亞龍灣潛水： 性價比高，低至 HK$397。

Shop Now

🎭 文化與休閒

三亞千古情： 一生必看的演出，視覺效果震撼。

門票： 低至 HK$263

南山海上觀音： 108米高的海上觀音，壯觀又靈驗。

私人導覽/包團： 低至 HK$257 起 (含接送及門票，不用自己煩交通)。

神龍谷溫泉公園： 玩累了去浸溫泉，低至 HK$141 。

夜遊三亞灣： 乘船吹海風睇夜景，只需 HK$93。

Shop Now

🚌 【懶人包車/一日遊】不帶腦出遊之選

如果你是一家大細，或者不想自己查交通攻略，參加一日遊或者包車是最佳選擇！

經典全包： 南山海上觀音 + 天涯海角 + 大小洞天 (私家團低至 HK$257)。

網紅路線： 亞龍灣沙灘 + 太陽灣公路 (最美公路) + 森林公園 (HK$321 起)。

純玩團： 蜈支洲島純玩一日遊，錯峰出行唔洗迫 (HK$86 起，超抵！)。

多日深度遊：

4-6日 亞特蘭蒂斯+蜈支洲島團： 全程不用煩，專心玩，價格由 HK2,925 至 HK3,705 不等。

Shop Now

準備好你的度假心情未？

三亞陽光正好，機票酒店又咁抵，即刻上 Trip.com 預訂你的熱帶假期，同陽光海灘來個擁抱啦！🌞🌊