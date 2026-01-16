三亞酒店推介2026: 15間人氣三亞酒店懶人包！親子/奢華/CP值高之選 (附海灣分析+獨家優惠)

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
諗緊去邊度陽光與海灘，叉足電再返嚟？有「東方夏威夷」之稱嘅三亞絕對係快閃度假嘅首選！由奢華私密嘅 Villa 到啱晒一家大細放電嘅水上樂園酒店，選擇多到花多眼亂。唔使驚！Trip.com 已經為你做足功課，整合咗14間最新、最Hit、最多好評嘅三亞酒店，無論你係想同陽光玩遊戲，定係純粹想喺酒店 Hea 足全程，呢個懶人包都可以幫你搵到 Perfect Match！
最重要係，經 Trip.com 預訂，可以一眼睇晒最新房價同獨家優惠，仲有海量真實住客嘅實拍相同評價做參考，包你訂得安心，玩得開心！
✨ Trip.com 獨家著數 ✨
香港快運 (HK Express) 10% Off： 香港來回三亞機票只係 HK$963 起！快啲約埋朋友出發啦！
1. 三亞亞龍灣瑞吉度假酒店 (The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort) - 無可挑剔嘅奢華避世天堂
想體驗極致奢華同貼心服務？亞龍灣瑞吉絕對係你嘅不二之選。酒店坐擁亞龍灣最靚嘅一角，出名嘅瑞吉管家服務同靚到癲嘅建築設計，令佢成為奢華度假嘅代名詞。酒店霸佔咗超過800米長嘅私人白沙灘，私隱度極高，完全唔使同人逼。間間房都有超大露台，一邊係無敵南海景，另一邊係翠綠嘅紅樹林，個 View 真係冇得輸！
Trip.com 評分： 9.4/10.0
地址： 三亞吉陽區亞龍灣國家旅遊度假區
必試推介： 標誌性嘅恆溫透明泳池，絕對係 IG 打卡able 嘅熱點！千祈唔好錯過！
🗣️ 住客真實點評：
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「Check-in 完就有專屬管家 Honey，服務超貼心，有咩問題 WeChat 佢就即刻搞掂，效率超高！暖冬恆溫無邊泳池嘅泡泡派對好好玩，體驗感一流！👍👍👍」
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「管家 Harley 小姐姐超熱情，有求必應仲送埋小禮物🎁！最驚喜係酒店送嘅海釣體驗🎣，釣到嘅魚即刻拎去中餐廳煮，超鮮味！絕對係一次無可挑剔嘅享受！💯」
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「前台小周服務專業又高效，就算撞正繁忙時間都好有耐性，講解酒店設施、周邊攻略，幫我哋慳返唔少時間。細節位做得好好，感受到老牌奢華酒店嘅待客之道。」
🚗 交通攻略：
由三亞鳳凰國際機場 (SYX) 搭的士或者預約酒店專車最方便，車程大約 45 分鐘。想慳啲可以搭機場巴士亞龍灣線，喺瑞吉酒店站落車就到。
2. 三亞亞特蘭蒂斯酒店 (Atlantis Sanya) - 海洋主題嘅一站式冒險王國
講到親子酒店，位於海棠灣嘅亞特蘭蒂斯認第二，冇人敢認第一！佢唔單止係一間酒店，直頭係一個集食、玩、買、住於一身嘅巨型綜合體。最震撼嘅一定係「失落的空間」水族館，可以同幾萬隻海洋生物超近距離接觸。部分套房嘅落地玻璃窗仲可以直望水族館，瞓喺床上面都有魚仔陪你！
Trip.com 評分： 9.6/10.0
地址： 三亞海棠區海棠灣海棠北路36號
必試推介： 亞洲頂級嘅「亞特蘭蒂斯水世界」，無論大人定細路都可以喺度玩足全日，盡情放電！
🗣️ 住客真實點評：
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「帶小朋友嚟三亞，亞特蘭蒂斯係首選！服務配套頂級，Book 咗皇家俱樂部，唔使排隊就 Check-in，仲免費 Upgrade 咗頂層海景房！管家冰冰超貼心，照顧周到，小朋友收到小鯨魚公仔開心到飛起！🥰」
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「管家小章魚全程跟進，幫我哋 Plan 好晒路線。房景超靚，夜晚仲睇到煙花！水族館同水世界小朋友玩到唔捨得走，早餐又豐富，真係躺平式度假嘅典範！✨」
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「管家小海綿好似屋企人咁，有求必應，仲送咗小海豚公仔俾孫仔，超級暖心！酒店環境、景觀一流，日出夜景都睇到，小朋友玩得超開心！」
🚗 交通攻略：
由三亞鳳凰機場搭的士約 50 分鐘。如果由三亞火車站出發，可以搭 33 路巴士直達。
3. 三亞艾迪遜酒店 (The Sanya EDITION) - 潮人必住！極簡美學 x 私人內海
如果你追求時尚、獨特嘅度假體驗，咁海棠灣嘅艾迪遜酒店就啱晒你！佢打破傳統度假村嘅設計，行嘅係型格極簡風，周圍都係藝術裝置，隨手一影都係大片，IG-able 指數爆燈！最 signature 嘅就係佢個超巨型「私人海域」，可以喺清澈見底嘅人造內海玩帆船、划槳板，享受專屬嘅水上樂趣。
Trip.com 評分： 9.6/10.0
地址： 三亞海棠區海棠北路100號
必試推介： 頂層嘅 Sky Bar，夜晚可以俯瞰成個海棠灣嘅夜景，氣氛超正，絕對係 Chill 住飲杯嘢嘅最佳地點。
🗣️ 住客真實點評：
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「賓客關係部嘅麗麗服務非常貼心，嚟之前已經幫手安排好晒活動。酒店環境勁靚，海景獨特，房間設計簡約又有質感，好鍾意！」
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「管家 Allan 服務恰到好處，快得嚟又唔會令人有壓力。由 Check-in 到餐廳，每個環節都好順暢，可以真正放鬆享受奢華假期。」
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「2萬㎡私人海域超驚艷！白沙椰林，水上活動又多。晉餐廳早餐選擇豐富，隔離就係免稅城，無論情侶打卡定親子度假都 Perfect Match！」
🚗 交通攻略：
位於海棠灣中心，由亞特蘭蒂斯行過去都只係 10 分鐘。機場有海棠灣接駁巴士，交通非常方便。
4. 三亞太陽灣柏悅酒店 (Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort) - 隱世藝術感十足嘅靜謐桃源
想完全遠離煩囂，享受極致私密嘅假期？太陽灣柏悅酒店絕對係頂級之選。酒店匿喺亞龍灣旁邊嘅私家海灣——太陽灣，要經過一條超靚嘅沿海公路先到，充滿與世隔絕嘅感覺。成個酒店設計好似一組浮喺水上嘅藝術品，收藏咗大量當代藝術品，充滿低調奢華嘅氣質。
Trip.com 評分： 9.6/10.0
地址： 三亞吉陽區亞龍灣國家旅遊度假區太陽灣路5號
必試推介： 酒店嘅下午茶喺三亞非常出名，對住無敵海景歎返個 Tea，人生一大享受。
🗣️ 住客真實點評：
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「自然風景靚到唔使多講。酒店設計好獨特，天井位好有詩意。對住 130 米長嘅泳池食早餐，非常寫意。服務有求必應，帶住 BB 都好方便。」
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「生日喺度過，酒店貼心準備咗蛋糕同蠟燭，茶苑仲有龍蝦湯底嘅生日麵。沙灘乾淨，環境清靜，三間餐廳都好推介！」
Trip.com 用戶激讚 10/10： 「體驗感拉滿！前台小姐姐熱情又快手。房乾淨光猛，拉開窗簾就係椰林海景。早餐嘅清補涼同抱羅粉好地道，連食幾日都唔厭！」
🚗 交通攻略：
因為位置比較隱蔽，建議租車自駕或者預約酒店專車接送。由亞龍灣市中心搭的士約 15 分鐘。
5. 三亞海棠灣仁恆皇冠假日度假酒店 - 親子神級酒店，小朋友放電天堂
外型似一艘巨輪，寓意帶住每個家庭開心啟航！呢度簡直係為小朋友度身訂造，有室外水上樂園、室內兒童俱樂部，活動多到玩唔晒！
Trip.com 評分： 9.8/10.0
必試推介： 頂樓無邊際泳池，可以望到晒成個蜈支洲島，景觀一流！
地址： 三亞市海棠灣海棠北路 98 號
交通方式：仁恆皇冠假日度假酒店地理位置優越，鄰近著名的三亞國際免稅城。您可以搭乘免稅城的免費穿梭巴士後步行抵達，享受購物樂趣。若從機場出發，搭乘計程車約 55 分鐘即可到達，交通便利。
6. 三亞保利瑰麗酒店 - IG-able天際泳池，時尚達人最愛
行「住宅式度假」風格，時尚又雅緻。最煞食嘅係13樓、全長超過100米嘅天際泳池，係全三亞最高嘅泳池，打卡必到！
Trip.com 評分： 9.5/10.0
必試推介： 「東廚」餐廳嘅海鮮同東南亞菜水準極高，值得一試。
地址： 三亞市海棠灣海棠北路 6 號
交通方式：從三亞鳳凰國際機場前往瑰麗酒店，車程約需 1 小時。酒店地理位置優越，鄰近海棠灣免稅店，方便您盡情購物。
7. 三亞珊瑚灣文華東方酒店 - 大東海灣旁嘅東方雅緻園林
同一般高樓酒店唔同，文華東方以低密度嘅園林別墅為主，私隱度極高。充滿東方古典韻味，私人沙灘嘅岩石景係觀賞日落嘅絕佳位置。
Trip.com 評分： 9.4/10.0
必試推介： 參加酒店嘅太極課程，或者喺屢獲殊榮嘅水療中心做個 Spa，身心放鬆。
地址： 三亞市吉陽區榆海路 12 號
交通方式：文華東方酒店地理位置優越，距離三亞市區僅需 10-15 分鐘車程，交通極為便利，方便您探索城市風光。從三亞鳳凰國際機場出發，約 30 分鐘即可抵達這片靜謐的度假天堂。
8. 三亞亞龍灣美高梅度假酒店 - Party Animal 必選！日日開 Party！
將拉斯維加斯嘅娛樂 DNA 帶到三亞！每日都有魔術表演、巡遊同泳池派對，氣氛超 High！仲係少數嘅寵物友善酒店，可以帶埋主子一齊度假。
Trip.com 評分： 9.4/10.0
必試推介： 沙灘旁嘅「霓灣海鮮西餐廳」，吹住海風食海鮮大餐，超浪漫。
地址： 三亞市亞龍灣國家旅遊度假區
交通方式：三亞美高梅度假酒店位於亞龍灣酒店群的中心位置，交通便利。從亞龍灣火車站搭乘計程車，約 15 分鐘即可輕鬆抵達。
9. 三亞崖州灣希爾頓格芮精選酒店 - 遠離煩囂嘅設計感隱世之選
設計靈感源自絲綢之路同海洋文化，充滿藝術感。位置遠離市中心，夠晒清靜。想去南山文化旅遊區或者大小洞天嘅話，住呢度就最方便。
Trip.com 評分： 9.5/10.0
必試推介： 部分房間可以睇到崖州灣嘅絕美日落，記得帶定相機！
地址： 三亞市崖州區創意產業園
交通方式：崖州灣希爾頓格芮精選酒店距離三亞鳳凰國際機場約 25 分鐘車程，交通便捷。酒店提供貼心的預約接機服務，讓您輕鬆抵達。此外，從崖州火車站搭乘計程車約 10 分鐘即可到達。
10. 三亞海棠灣君悅酒店 - 時尚感滿分嘅優雅後花園
中庭嘅紅色燈籠塔樓係酒店標誌，非常搶眼。酒店有三個唔同風格嘅泳池，滿足家庭、成人同健身愛好者嘅需要，互不干擾。
Trip.com 評分： 9.6/10.0
必試推介： 建於水上嘅中餐廳「愉村」，環境優美，主打精緻海南菜。
地址： 三亞市海棠灣海棠北路 68 號
交通方式：三亞君悅酒店緊鄰 68 海鮮美食廣場，周邊生活機能極佳，方便您品嚐當地美食。從三亞鳳凰國際機場出發，約 45-50 分鐘車程即可抵達。
11. 三亞亞龍灣萬豪度假酒店 - 經典海景，CP值極高之選
亞龍灣嘅經典老牌酒店，雖然有啲年份，但保養得好好。U 型建築設計確保大部分房都係海景房。想用適中預算住亞龍灣一線海景，萬豪係不二之選。
Trip.com 評分： 9.3/10.0
必試推介： 酒店直通嘅私人沙灘，沙質幼細，最啱 hea 足一個下午。
地址： 三亞市亞龍灣國家旅遊度假區
交通方式：三亞亞龍灣萬豪度假酒店交通便捷，可搭乘機場巴士亞龍灣線直達。此外，酒店距離著名的亞龍灣熱帶天堂森林公園僅 10 分鐘車程，方便您探索雨林奇觀。
12. 三亞亞龍灣天域度假酒店 - 老牌親子酒店，熱帶園林夠晒大
亞龍灣最早嘅親子酒店之一，雖然設施有啲舊，但勝在親子經驗豐富，同埋有個超大嘅熱帶園林，夏天行入去都覺得涼爽啲！
Trip.com 評分： 9.2/10.0
必試推介： 酒店對面就係百花谷購物中心，食飯買嘢都超方便。
地址： 三亞市亞龍灣國家旅遊度假區
交通方式：天域度假酒店坐落於亞龍灣的中心地帶，地理位置極佳。酒店對面即是百花谷購物中心，為住客提供極其便利的用餐和購物選擇。
13. 三亞理文索菲特度假酒店 - 法式浪漫 x 熱帶風情
將法式優雅生活藝術帶到三亞，成間酒店都充滿浪漫氣息。巨大嘅室外泳池群，仲可以體驗水上漂浮下午茶，呃 Like 一流！
Trip.com 評分： 9.3/10.0
必試推介： 提供直升機空中環覽服務，由高空俯瞰三亞，夠晒特別！
地址： 三亞市海棠區海棠北路 28 號
交通方式： 距離三亞國際免稅城約 10 分鐘車程，地理位置便利。
14. 三亞半山半島洲際度假酒店 - 親水設計，自然愛好者首選
位於寧靜嘅小東海，酒店圍繞住水景而建，設計感十足。私人沙灘相對安靜，沙灘邊嘅露天酒吧係睇日出嘅靚位。
Trip.com 評分： 9.5/10.0
必試推介： 酒店獨特嘅「小火車」接駁服務，深受小朋友歡迎。
地址： 三亞市吉陽區洲際路 1 號
交通方式： 距離三亞市區約 15 分鐘車程，離鹿回頭景區非常近。
15. 三亞灣紅樹林度假世界 - 超高CP值嘅城中度假村
預算有限但又想住大型 Resort？紅樹林度假世界係你嘅選擇。佢係一個集多間酒店、水上樂園、餐廳於一身嘅綜合體，雖然唔係直接臨海，但有免費穿梭巴去沙灘，鄰近機場同火車站，交通極方便。
評分：9.1/10.0
地址： 三亞市天涯區鳳凰路 155 號
交通方式：三亞灣紅樹林度假世界交通極其便利，距離三亞火車站僅約 5 分鐘車程，而前往三亞鳳凰國際機場也只需約 15 分鐘，是轉機或短途停留的理想選擇。
【三亞揀灣攻略】四大海灣點揀好？一文睇晒優缺點！
海棠灣 (Haitang Bay)：頂級奢華酒店集中地
優點： 酒店最新最豪、鄰近三亞國際免稅城。
缺點： 風浪大，不宜下水游泳；離市區遠，周邊食肆選擇少。
適合人群： 追求頂級奢華享受、純泡酒店、購物狂。
亞龍灣 (Yalong Bay)：「天下第一灣」水上活動天堂
優點： 水清沙幼，全三亞最靚沙灘，適合游泳及水上活動。
缺點： 酒店普遍較舊，消費較高。
適合人群： 熱愛陽光與海灘、水上運動愛好者、追求經典海島度假感。
大東海 (Dadonghai)：交通便利嘅熱鬧市區
優點： 交通最方便，食肆酒吧林立，夜生活豐富。
缺點： 商業化程度高，較嘈雜，沙灘質素一般。
適合人群： 喜歡熱鬧、夜生活愛好者、想方便出入市區嘅自由行旅客。
三亞灣 (Sanya Bay)：CP值最高嘅日落長廊
優點： 離機場最近，酒店CP值最高，擁有著名「椰夢長廊」日落美景。
缺點： 海水水質相對較差。
適合人群： 預算有限、轉機或短途旅客、主要為欣賞日落景色。
【Trip.com 訂房慳錢秘笈】
愈早 Book 愈著數： 三亞旺季（11月至3月）及長假期房價升幅驚人，建議最少提早 1 個月預訂，隨時慳返 20-30%！
用盡你嘅會員福利： Trip.com Diamond 會員好多時都有免費 Late check-out、房型升級等福利，訂房前記得睇下自己嘅會員級別，唔好蝕！
鎖定「機+酒」套票： 好多 Resort（尤其係亞特蘭蒂斯）都會推出包門票或晚餐嘅「機+酒」Package，計落分分鐘比分開訂平好多，慳錢又慳力！
想知更多三亞旅遊資訊？即睇：
2026 三亞潛水攻略，最佳時間、潛點推介、潛水旅行團等，潛入夢幻的海底世界
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
