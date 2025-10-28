三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？

對於丈夫近年有外遇，她是知情的，只是她選擇隻眼開隻眼閉，不作干預。

「佢係出面嘅野，我點會唔知，只係我唔想揭穿佢啫。」她無奈的說。

揭破真相，走到離婚這一步不是她想要的結局。那倒不如忍一忍，只要他給足面子、不公開小三，肯回家、會給家用便算了。然而丈夫徑自把這個家當成酒店，晚上回來睡一睡便出門，兩人間這幾年過著各有各的生活，即使面對面也很少說話交流。

「離婚好易，講一句，簽張紙，後面嘅事先難！」她說的是離婚後的生活會截然不同吧。

廣告 廣告

面對殘破不堪的婚姻關係，她能做的很少。除感情外，她現在的生活著實過得不錯，定期有家用、有錢扮靚、shopping、信用卡任碌、有私樓住、私家車出入，有甚麼不好的？假如決絕地離婚，現在擁有的一切不就沒有了。失去丈夫金錢上的支持，要找地方搬出去，生活從頭計劃、質素大降，這些都會令她加添煩惱，倒不如換個角度接受現實？

繼續維持這段婚姻是她被動的處理方式，只是能忍受一時，能忍一世麼？眼看丈夫經常夜不歸家，在外面的女朋友多的是，即使生活無憂，心裏也難免鬱悶。作為女人又怎會沒情感需要，她曾試過認識不同的男生，遇過可發展的對象，卻也因為自己已婚的身份而不敢向前一步。

與他緣分盡了，勉強在一起，可有過得好？既然他有心在外尋歡，不如索性放他自由，也讓自己擺脫這個囚籠。認識一些朋友，婚後發覺彼此性格不合，糾纏過後還是勇於離開不適合的婚姻，隨後都找到屬於自己的幸福，再次結婚、另組家庭、重啟人生。離婚這個決定固然是十分困難，但或許是大家的「逃生門」？

該完結的關係就不要拖著，人生是自己的，要怎麼走下去都得想清楚，下半場的幸福是該由自己爭取！

作者：妮洛

浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。

愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。

最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

Related Articles:

海島國出遊！必攜好物小清單

Editor’s Pick：睡眠質素差，好像一晚沒睡過？編輯推介助眠好物，讓你翌日精神奕奕

初夏防曬攻略：SK-II小白球、MALIN+GOETZ 礦物配方、SUQQU 晶采噴霧，無懼紫外線威脅！





Follow us on facebook: https://www.facebook.com/diva.etnet.com.hk

etnet財經‧生活網(www.etnet.com.hk)提供全面及專業的財經新聞及資訊，包括為用戶提供免費實時股票及期貨報價、專家點評等。同時《生活副刊》頻道，涵蓋財智、管理、世事政情、健康養生、消閒購物及數碼科技等資訊，盡享健康樂活之道。於2014年更推出《DIVA 品味派》潮拜頻道，集五大品味內容及視頻專案於一站 - Fashion、Beauty & Love、Watch & Jewelry、 Art & Living及 Travel & Dining，日日更新，秒秒矚目。