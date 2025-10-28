江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
對於丈夫近年有外遇，她是知情的，只是她選擇隻眼開隻眼閉，不作干預。
「佢係出面嘅野，我點會唔知，只係我唔想揭穿佢啫。」她無奈的說。
揭破真相，走到離婚這一步不是她想要的結局。那倒不如忍一忍，只要他給足面子、不公開小三，肯回家、會給家用便算了。然而丈夫徑自把這個家當成酒店，晚上回來睡一睡便出門，兩人間這幾年過著各有各的生活，即使面對面也很少說話交流。
「離婚好易，講一句，簽張紙，後面嘅事先難！」她說的是離婚後的生活會截然不同吧。
面對殘破不堪的婚姻關係，她能做的很少。除感情外，她現在的生活著實過得不錯，定期有家用、有錢扮靚、shopping、信用卡任碌、有私樓住、私家車出入，有甚麼不好的？假如決絕地離婚，現在擁有的一切不就沒有了。失去丈夫金錢上的支持，要找地方搬出去，生活從頭計劃、質素大降，這些都會令她加添煩惱，倒不如換個角度接受現實？
繼續維持這段婚姻是她被動的處理方式，只是能忍受一時，能忍一世麼？眼看丈夫經常夜不歸家，在外面的女朋友多的是，即使生活無憂，心裏也難免鬱悶。作為女人又怎會沒情感需要，她曾試過認識不同的男生，遇過可發展的對象，卻也因為自己已婚的身份而不敢向前一步。
與他緣分盡了，勉強在一起，可有過得好？既然他有心在外尋歡，不如索性放他自由，也讓自己擺脫這個囚籠。認識一些朋友，婚後發覺彼此性格不合，糾纏過後還是勇於離開不適合的婚姻，隨後都找到屬於自己的幸福，再次結婚、另組家庭、重啟人生。離婚這個決定固然是十分困難，但或許是大家的「逃生門」？
該完結的關係就不要拖著，人生是自己的，要怎麼走下去都得想清楚，下半場的幸福是該由自己爭取！
作者：妮洛
浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。
