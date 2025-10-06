三個簡約公屋項目涉現場安裝結構問題 建築署：未確定事件是否冰山一角(何嘉駿報道)

【Now新聞台】建築署發現小欖、屯門及柴灣三個簡約公屋項目，有更多涉及現場安裝的結構問題，已成立小組調查，一個月內向當局提交報告。署方指，不排除要拆卸多些組件檢查，涉事承建商已提交補救方案，預計要四至五個月完成。

小欖樂安排簡約公屋項目8月底被揭連接混凝土核心牆的撐板螺絲被剪短後，建築署加強巡查涉事承建商安保俊和聯營在小欖、屯門及柴灣三個簡約公屋工地，經深入檢查之後，發現4000個螺絲當中，有大約6%被剪短，另有2000塊鐵片中有兩成的螺絲位被擅自開大。

房屋局強調今次事件與組裝合成組件質素無關，已責成建築署要嚴肅跟進，確保項目能夠在原定時間內，以高質素及高安全標準完成。

房屋局局長何永賢：「組件是沒有問題的，出廠時很完好，送去地盤現在都是很完好，大家知道早前經歷了超強颱風樺加沙，我都問了同事這些組件有沒有事，同事報告完全沒有漏水，亦沒有變形的情況，所以很明顯是現場施工關於一些鐵器施工的工序問題來的。」

建築署就表示，承建商已向署方提交補救方案，預計最長需時4至5個月完成，目前已經委派了一名助理署長帶領獨立小隊，專責調查今次事件。

建築署署長李翹彥：「為何要剪短(螺絲)呢？就是我們調查報告其中一個需要找出來的原因，我們都不明白為何，我們正在調查，螺絲的位置其實是有機會需要將組件移下來，即整個MIC箱才可以看到情況，我們也不排除有機會要再搬多些下來。如果鑲得不好，是會對結構有影響，所以我們必須、一定要更正，但剛才提到鐵板部分那方面其實是可以補救的，我們有方法的，如果確實(錯誤)與建築公司有關，當然我們會追究到底的，按著合約及規管。」

李翹彥表示，未能確定事件是否冰山一角，會繼續跟進，目標在一個月之內完成調查，再向房屋局及發展局提交報告。

