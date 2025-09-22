Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

29歲三吉彩花「腿精」演繹「不曝露性感」魅力！3個穿搭造型靈感：西裝＋黑絲若隱若現是重點

日本女星三吉彩花，因為Netflix《今際之國的闖關者》「梅花J」一角爆紅。她的性感身材，171cm九頭身好身材，腿修長白滑，令她有著「腿精」之稱，讓女生都很羨慕的辣身材。擁有如此美好身段的她，被Calvin Klein相中，成為品牌好友之一，每次她穿起Calvin Klein都很有驚喜。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

當以為內衣有名的Calvin Klein要穿內衣才會性感之時，三吉彩花就穿起一件透視裝以及黑絲，還披上西裝外套，那若隱若現的效果，才是最性感的魅力穿搭。女生們想要高級地散發性感魅力的話，要學學三吉彩花！

廣告 廣告

29歲的三吉彩花愈來愈有女人味，不只因為有驕人身材，還有那堅定的眼神更顯女人味氣場。她的IG也很常分享高級時尚穿搭，Calvin Kelvin是其中之一。她穿著半透的黑色上衣，裡面配搭Calvin Kelvin內衣，外面披上一件黑色西裝外套，沒有很露但又讓人覺得想定眼看她，神秘又有魅力。下半身是配搭黑色短褲，加低針黑絲以及黑色尖頭鞋，很簡單俐落的穿搭卻有著很高級的性感魅力，各位女生要來筆記收藏起來。

不只Calvin Kelvin，三吉彩花也是Saint Laurent品牌好友。品牌近年也大推中性Girl Boss形象，三吉彩花就以黑裝來配搭YSL近期大熱的大手袋Y Tote Bag。同樣是不用太暴露卻又可以流露性感魅力的一套穿搭，有驕人長腿的朋友，絕對要來學這套女生版的「Hot Nard」穿搭。

Saint Laurent Y Tote Bag $28,260

SHOP NOW

Saint Laurent Y Tote Bag $28,260

再推介一套高級鬆弛感的穿搭，是Valentino的穿搭，那平口上衣加一條直腳牛仔褲，以及尖頭鞋，帥氣又有著很有個性的貴婦造型，再加一個Valentino Pantea Bag，純黑加鏈條很俐落又能裝，都要把這手袋列入年度手袋心水名單！

VALENTINO GARAVANI Growl medium embellished leather shoulder bag $29,000

SHOP NOW

VALENTINO GARAVANI Growl medium embellished leather shoulder bag $29,000

孫藝真「孫仙」威尼斯影展穿搭：腳上Loewe瑪莉珍鞋一夜成熱搜，同款與5款品牌推薦

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格

Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛

車銀優高允貞「臉蛋天才」同框畫面太養眼！MFG廣告再遇，秋季學院及牛仔穿搭服裝要入貨了