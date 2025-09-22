許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
29歲三吉彩花「腿精」演繹「不曝露性感」魅力！3個穿搭造型靈感：西裝＋黑絲若隱若現是重點
日本女星三吉彩花，因為Netflix《今際之國的闖關者》「梅花J」一角爆紅。她的性感身材，171cm九頭身好身材，腿修長白滑，令她有著「腿精」之稱，讓女生都很羨慕的辣身材。擁有如此美好身段的她，被Calvin Klein相中，成為品牌好友之一，每次她穿起Calvin Klein都很有驚喜。
當以為內衣有名的Calvin Klein要穿內衣才會性感之時，三吉彩花就穿起一件透視裝以及黑絲，還披上西裝外套，那若隱若現的效果，才是最性感的魅力穿搭。女生們想要高級地散發性感魅力的話，要學學三吉彩花！
29歲的三吉彩花愈來愈有女人味，不只因為有驕人身材，還有那堅定的眼神更顯女人味氣場。她的IG也很常分享高級時尚穿搭，Calvin Kelvin是其中之一。她穿著半透的黑色上衣，裡面配搭Calvin Kelvin內衣，外面披上一件黑色西裝外套，沒有很露但又讓人覺得想定眼看她，神秘又有魅力。下半身是配搭黑色短褲，加低針黑絲以及黑色尖頭鞋，很簡單俐落的穿搭卻有著很高級的性感魅力，各位女生要來筆記收藏起來。
不只Calvin Kelvin，三吉彩花也是Saint Laurent品牌好友。品牌近年也大推中性Girl Boss形象，三吉彩花就以黑裝來配搭YSL近期大熱的大手袋Y Tote Bag。同樣是不用太暴露卻又可以流露性感魅力的一套穿搭，有驕人長腿的朋友，絕對要來學這套女生版的「Hot Nard」穿搭。
Saint Laurent Y Tote Bag $28,260
再推介一套高級鬆弛感的穿搭，是Valentino的穿搭，那平口上衣加一條直腳牛仔褲，以及尖頭鞋，帥氣又有著很有個性的貴婦造型，再加一個Valentino Pantea Bag，純黑加鏈條很俐落又能裝，都要把這手袋列入年度手袋心水名單！
VALENTINO GARAVANI Growl medium embellished leather shoulder bag $29,000
45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
