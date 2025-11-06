三名中國籍男子在新加坡被判入獄 受聘從事網絡滲透 探測外國政府網站漏洞及竊取資料︱Yahoo

行動中檢獲多部電腦及現金。（新加坡警方）

【Yahoo新聞報道】三名中國籍男子昨日（5 日）在新加坡被判入獄超過兩年，原因是受一名萬那杜籍男子聘用，入境後受指示入侵多個「有興趣的網站」以尋找系統漏洞和竊取個人資料。三人於去年 9 月被捕，調查顯示他們曾涉及一個有組織犯罪集團。

綜合外媒報道，三名被告分別是33 歲 Liu Yuqi、37 歲 Huang Qin Zheng 及 39 歲 Yan Peijian。三人早前承認四項控罪，包括濫用電腦系統及參與有組織犯罪。法院於 11 月 5 日判處劉入獄 2 年 4 個月 4 星期，Huang 與 Yan 則各入獄 2 年 4 個月 1 星期。

檢方指出，三人是受萬那杜公民 38 歲 Xu Liangbiao 聘用。Xu 於 2023 年 8 月 14 日離開新加坡，現時下落不明。他曾安排虛假工作簽證讓三人以銷售代表及建築工人身份入境，實際上則從事黑客活動。

電腦中發現大量遠端存取木馬

警方於去年 9 月 9 日突擊搜查多個地點並拘捕三人，行動中檢獲多部電腦及現金。三人電腦中發現大量遠端存取木馬（RAT）及虛擬機器，用作滲透及攻擊系統。警方表示，三人擁有的黑客工具包括與 PlugX 惡意程式有關的軟件，而 PlugX 通常與國家支持的駭客組織有關。

其中，Yan 的電腦內有討論多個政府網站漏洞的訊息，涉及澳洲、阿根廷及越南政府網域；劉宇奇的筆電則儲有一封哈薩克外交部及工業與基礎設施發展部之間的機密電郵。

檢方指，Xu 最初對網上賭博網站感興趣，企圖取得現有用戶的資料作宣傳用途，後來更希望入侵短訊服務公司，以攔截驗證系統。Xu 曾要求三人掃描特定網站的網域和子網域，找出漏洞，再根據嚴重程度及可利用性分類，並把結果上報予他。他們曾成功下載菲律賓某地區電力公司的用戶資料及中國短訊服務公司的流量數據。

辯方指三人「完全失敗」

法院文件顯示，三人自知行為違法，因此避免攻擊新加坡網站或政府機構，以免引起注意。為掩飾身分，他們每月支付約 2,000 元維持合法就業假象。

檢方透露，Xu 於去年 9 月 5 日轉帳價值約 300 萬美元（約 2,340 萬元）的加密貨幣予Liu ，作為三人自 2023 年 5 月起工作的報酬。三人之後同意將大部分款項平分。

律師表示，被告雖企圖入侵網站，但實際上「未能達成太多成果」，因為他們並沒有真正的駭客技術。Yan 的代表律師則稱三人「完全失敗」，形容他們「連自己的業績指標都未能達標」。