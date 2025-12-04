三名漁護署職員在清水灣遭蜜蜂螫傷 送院治理

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜紅磡萬高花園大廈棚網證書疑造假 住戶報警求助 警列行使虛假文書調查｜Yahoo
宏福苑火災令外界關注棚網安全，政府昨（3日）宣布，所有現時正進行大維修的樓宇，如果外牆設有棚網，需即時將棚網下架，限周六或之前完成。紅磡萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。警方接受調查，將案件列作「行使虛假文書」，暫未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今（3 日）造成 159 人死亡，不少市民捐錢協助，但同事有不法人士利用市民善心詐騙。警方表示，已處理一宗假扮火災傷者詐騙案，有市民報案稱有人假冒災民、聲稱失去摯親和家園，希望網民伸出援手。有四位市民共轉賬 22,500 元後受騙報警。Yahoo新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 159 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 159 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
發展局下令拆除全港所有樓宇防護網 經查發現存在安全認證造假
【彭博】— 香港下令所有正在進行大型維修工程的建築立即拆除外部棚架防護網。當局仍在調查與近期致命火災相關的安全認證涉嫌造假情況。Bloomberg ・ 17 小時前
