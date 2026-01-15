三地產代理行賄受賄洩放盤客資料 判囚5至10個月

屋宇署表示，一名業主由於不遵從根據《建築物條例發出的清拆令，昨日(14日)在西九龍裁判法院被定罪及判罰款合共13.15萬元，當中12.31萬元屬就罪行持續的日數所判的罰款。 有關個案涉及荃灣荃樂街一幢住宅大廈的兩個處所平台上，分別有面積為125平方米及60平方米的搭建物；以及一道被拆除的防火門。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》向業主發出兩張清拆令。該名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。 屋宇署發言人表示，僭建物可導致嚴重後果。業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇及公眾安全。 根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高2萬元。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 5 小時前