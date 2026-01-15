跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
三地產代理行賄受賄洩放盤客資料 判囚5至10個月
【Now新聞台】三名地產代理行賄及受賄洩露過千項「放盤客」資料，判監5至10個月。
案件在沙田裁判法院判刑，案情指美聯物業地產代理江家成，涉於2022年收取嘉誠地產董事兼股東唐稀爾和周霆鋒共32500元賄款，協助他們檢索美聯物業資料庫內的「放盤客」資料，包括姓氏、電話及樓盤地址，以便兜售地產代理服務。
裁判官指，各被告有預謀犯案，案情嚴重，必須判監。
#要聞
