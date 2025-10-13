三大AI Agent 實測現場：ChatGPT Agent、 Manus、Perplexity Comet｜智能體其實有多智能？｜廣東話｜文恩澄

市面上最強的 AI Agent 究竟是誰？今集，我將為大家帶來承諾已久的深度實測，將三大主流 AI Agent：ChatGPT AI Agent、Manus、以及 Perplexity Comet，進行一場實測比較！ 我會給予它們一個包含市場研究、數據整理、撰寫報告、製作 Google Sheet，以及生成一份完整簡報的複雜任務，並全程計時，看看誰能最快、最聰明地完成工作。 影片中，您將會看到：

Manus 在遇到技術困難時，如何展現驚人的應變能力

ChatGPT 與 Manus 在報告與簡報質素上的巨大差異

Perplexity Comet 在特定場景下的獨特優勢與極限

影片最後，我會總結三大 Agent 的最佳應用場景、價錢與獲取方式，助您根據自己的需求，選擇最適合您的 AI 戰友。