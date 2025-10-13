妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
三大AI Agent 實測現場：ChatGPT Agent、 Manus、Perplexity Comet｜智能體其實有多智能？｜廣東話｜文恩澄
市面上最強的 AI Agent 究竟是誰？今集，我將為大家帶來承諾已久的深度實測，將三大主流 AI Agent：ChatGPT AI Agent、Manus、以及 Perplexity Comet，進行一場實測比較！ 我會給予它們一個包含市場研究、數據整理、撰寫報告、製作 Google Sheet，以及生成一份完整簡報的複雜任務，並全程計時，看看誰能最快、最聰明地完成工作。 影片中，您將會看到：
Manus 在遇到技術困難時，如何展現驚人的應變能力
ChatGPT 與 Manus 在報告與簡報質素上的巨大差異
Perplexity Comet 在特定場景下的獨特優勢與極限
影片最後，我會總結三大 Agent 的最佳應用場景、價錢與獲取方式，助您根據自己的需求，選擇最適合您的 AI 戰友。
其他人也在看
AI大量製作播客節目 脆弱產業受衝擊
（法新社紐約12日電） 人工智慧（AI）技術如今能夠大量製作虛擬主持人的播客（Podcast）節目，此一發展正衝擊著尚未站穩腳步、處於脆弱商業模式的Podcast產業。現今製作播客節目已不需要錄音室、不需要真人上麥克風，甚至不必實際錄音，但最終成品卻仍是談笑風生的節目；無論素材是法律文件或是學校講義，AI工具都能一鍵產出高規格的播客節目。法新社 ・ 7 小時前
Apple AI 訓練來源又爆爭議：繼作家後，科學家聯手控告侵權
Apple 再次因其人工智能（AI）的訓練數據來源而陷入法律糾紛。繼上月被多位作家指控後，近日又有兩位美國神經科學家發起集體訴訟，指控 Apple 未經授權使用其受版權保護的學術著作來訓練其AI模型，令科技巨頭在發展生成式AI時面臨的版權爭議愈演愈烈。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
【水貨行情】Google Pixel 10 Pro Fold 到港，最平版本$14,300 起!
Google 早前發表摺屏手機 Pixel 10 Pro Fold，而該機的水貨已於近日到港，當中最入門的 256GB ROM 首批售價為 $14,300!Mobile Magazine ・ 22 小時前
中國新 AI 平台將文本轉換為手語以協助聽障人士
隨著中國的人工智能（AI）行業持續加速發展，推動經濟增長並重塑整個行業，越來越多的研究者將焦點轉向利用 AI […]TechRitual ・ 1 天前
超貴耳機線真係有用？Effect Audio Centurion II 百夫長2代 vs 原裝線 | AK NOVUS + AME Mousa兩大名器實測！
小瑟又嚟同大家分享耳機。今次實在戰戰兢兢，因為我地第一次實測咁誇張價錢嘅耳機升級線——Effect Audio Centurion II（百夫長II），官方定價高達 HK$48,000！仲有同場加映的 Cleopatra Imperia Founder's Edition（埃及妖后），HK$22,280，全球限量 50 條。呢兩條線加埋，價值近七萬元，簡直係發燒友的「核彈級」投資。Post76 ・ 8 小時前
美國企業完成先進固體火箭發動機靜態點火測試
最近，美國兩家企業進行了一次先進固體火箭發動機的靜態點火測試，這項測試由雷神公司（Raytheon）和安杜利爾 […]TechRitual ・ 13 小時前
Honor MagicPad 3 Pro 13.3 即將發佈，搭載 SD 8 Elite Gen 5，AnTuTu 基準分數超過 400 萬分
Honor 在七月發佈了搭載 Snapdragon 8 Gen 3 的 MagicPad 3 13.3，並計劃 […]TechRitual ・ 1 天前
驚傳遭駭！任天堂成駭客組織「Crimson Collective」最新目標？
日本知名遊戲公司，向來以保密嚴格出名，只是近幾年除了《寶可夢》遊戲接連遭到洩漏外，就連 Nintendo Switch 2 從公開前就有許多資料、主機板等流出，並陸續被證實其真實性。而最近有新消息指出，任天堂成為了駭客組織 Crimson Collective 的攻擊目標，疑似遭到盜取了大量的資料。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
量子能量採集方法突破熱力學極限
日本研究人員最近公佈了一項在能源收集方面的突破，這項新技術有潛力重新定義效率的極限。透過利用抗熱化的量子狀態， […]TechRitual ・ 1 天前
Xbox Game Pass 加價！PC版月費Double，玩家怒插爆Server！究竟仲值唔值得課金？會員資格大縮水？
Xbox Game Pass 加價！PC版月費Double，玩家怒插爆Server！究竟仲值唔值得課金？會員資格大縮水？TechRitual ・ 22 小時前
【OpenAI DevDay 2025 分析懶人包】GPT-5 平到笑？AI Agent 開發全民化、 搶市場開發生態
2025 年 OpenAI 的 DevDay 標誌著一個AI產品開發根本性的轉變。根據 OpenAI DevDay 2025 的官方發佈，其開發者基礎已增長至 400 萬，每週有超過 8 億用戶使用 ChatGPT。面對如此龐大的規模，OpenAI 的戰略重心，正從提供單一的 AI 產品，果斷地轉向打造一個全面、端到端的開發平台生態。DotAI ・ 8 小時前
超越前代的關鍵進化，HUAWEI Kirin 9030 晶片究竟提升了什麼？
在 HUAWEI 正式向外界揭曉 Kirin 9030 晶片之前，關於這款即將搭載於 Mate 80系列的全新處理器，已有不少關鍵資訊在網絡上流傳。隨著預計今年 11 月的新品發佈日期臨近，這枚被譽為 HUAWEI 五年破局之作的旗艦晶片正引發全球高度關注!Mobile Magazine ・ 22 小時前
Tesla Cybercab 主要工程師分享最新進展
Tesla 的機械設計首席工程師最近對即將推出的全電動自主雙座出租車提供了令人振奮的更新。這位工程師在「We, […]TechRitual ・ 21 小時前
PS6確認開發中？效能遭爆料等於9070XT，搭新技術光追效果更強
轉眼間，PlayStation 平台的最新世代主機 PS5 已經推出 5 年了，並且在這五年間也順利繳出亮眼成績單，就連 Sony 內部都認為，PS5 是有史以來最成功的 PlayStation 主機。不過，五年光陰也代表 PS5 主機的生命週期已經走過一半，許多玩家也開始討論下一代 PS6 主機的到來。而現在有關於 PS6 的更多規格洩露已經曝光，PS6 的顯示效能將有望能夠達到目前 AMD 最先進的 9070XT 顯示卡水準，並且結合先前的爆料，預期光柵化效能還會達到 PS5 的三倍以上。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Gen Z「腦洞大開」的3個減壓法：學會「原地躺平」不心累，隨時療癒自己
減壓就是最重要的日常課題！Gen Z 熱愛養生，喜愛生活平衡，最近更興起讓人「腦洞大開」的新奇減壓法，任何地方亦隨性地「原地躺平」，享受一個人的療癒時光～Yahoo Style HK ・ 1 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 13 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 6 小時前