54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。
以54歲之齡來說，樊亦敏的保養可說是超班，擁有精緻輪廓的她，也其實從小美到現在。小學六年級已參演朱古力廣告，中學時獲黃百鳴邀請加入後來人氣高企的「開心少女組」，但因父親反對而婉拒。1991年，在日本讀大學的她在暑假回港，母親卻私下為女兒報名參加香港小姐。那年，對手非常強勁，冠軍為郭藹明、亞軍是周嘉玲、蔡少芬捧走季軍，在賽前已是大熱門的樊亦敏，最後成為最上鏡小姐。
2022年，TVB拍攝《香港小姐再競選》節目，邀請三甲不入的港姐參加者參與，幾位參加者也因此而展開演藝事業的另一階段。其中，樊亦敏以貼身半透視連身裙示人，加上長靴，展露一年內減掉四十磅的好成績，大家都形容樊亦敏為《香港小姐再競選》的冠軍！由年輕時演美女角色，現在要演師奶，她覺得什麼都可以嘗試：「我喜歡演戲所以什麼都試，我永遠都知道自己是一個靚女，所以演什麼都OK。」
樊亦敏曾分享指自己非常愛吃，對美食毫無抵抗力。而多年來，她都被「三高」問題困擾，她的高血壓、高血糖和高血脂合起來的「三高壞指數」，曾經高達 4.5 危險水平。不但不時頭暈和頭痛，甚至會覺得心口翳悶，如果不解決，會有爆血管的機會。於是下定決心，在一年內減去四十磅。
因為本來身體欠佳，有哮喘也有杏仁過敏症，於是在飲食上也份外小心。樊亦敏現在一天只吃一餐澱粉質，不但要慢慢吃，也會避免吃太甜或太鹹，汽水等凍飲都已戒掉。因為擔心自己有麩質敏感，她亦努力戒糖及麩質，包括減少吃麵包。「三太」亦分享指，自己會按季節去調正減肥方法。夏天時可攝取寒涼性食物，但因為屬於虛肥，如果冬天繼續吃寒涼性食物，就會積聚太多水分在身體中，顯得腫脹。
樊亦敏在拍攝《金宵大廈2》時體重曾高達71公斤，在努力後就維持在53公斤左右的水平。在飯後她習慣散步30分鐘，有助消化。另外也會偶然去做Pilates，改善血液循環。因為年紀的關係，她鼓勵大家要根據體重及年齡安排運動強度，不要太貪心，要量力而為。只要堅持，就能慢慢地、健康地瘦身。
