當Apple重遇三宅一生 | 專屬配件iPhone Pocket登場・11月14日開賣

Apple今年除了推出iPhone 17系列及iPhone Air，近日更帶來重磅消息，宣佈與日本ISSEY MIYAKE三宅一生合作，推出iPhone專屬收納配件iPhone Pocket。ISSEY MIYAKE是響噹噹的時尚品牌，自然在時尚界引發話題，而對於一眾Apple產品的資深用家而言，這次聯乘更是別具意義，因為Apple聯合創辦人Steve Jobs生前十分欣賞三宅一生，甚至對日後Apple的產品設計與品牌形象影響尤深。

時尚而優雅的收納方案：iPhone Pocket

iPhone Pocket設計上方便用家手持、斜孭或繫掛在不同地方。PHOTO / Apple

廣告 廣告

Apple與ISSEY MIYAKE推出的iPhone Pocket，設計靈感來自後者的「一塊布」概念、獨特3D針織開放式結構與原創褶皺精髓，為用家創造「額外收納口袋」。它不但能夠完整包覆任何型號的iPhone，還可以擴展空間容納其他日常隨身物品。

以不同風格佩戴iPhone

長帶版iPhone Pocket，定價$1,799。PHOTO / Apple

短帶版iPhone Pocket，定價$1,199。PHOTO / Apple

當iPhone Pocket拉伸時，所敞開的針織結構會微微顯透袋內物品，同時讓用家一瞥iPhone螢幕內容。iPhone Pocket分別有短帶及長帶兩個款式，方便手持、斜孭或繫掛在不同地方，同時提供多種顏色版本配襯不同風格造型，11月14日（星期五）起於指定Apple零售店及網上商店發售。

兩大品牌跨界重聚

三宅一生（左）、Steve Jobs（右）

新產品發表後，瞬即在時尚界與科技界掀起熱話，因為Apple創辦人Steve Jobs生前十分欣賞三宅一生，後者推崇的創新精神與極簡美學理念，不但對Apple產品設計影響尤深，Steve Jobs更曾有意邀請對方設計Apple員工制服，藉此仿效日本企業加強公司的凝聚力。雖然未能成事，但由三宅一生所設計的黑色高領上衣，成為Steve Jobs出席產品發佈會的經典穿搭形象。