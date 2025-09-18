三層應急機制 醫管局接獲114宗校長轉介個案

【Now新聞台】施政報告提到恆常化「三層應急機制」。醫務衞生局副局長范婉雯稱，已委託大學評估機制成效，預計第四季完成初步了解學校歡迎機制，有助識別精神困擾學生；而去年11月優化措施後，社署接獲287宗個案，經第二層轉介需要校外支援網絡隊伍跟進。

醫務衞生局副局長范婉雯：「真的有需要到第三層，由校長轉介予醫管局精神科專料，醫管局在這時期接獲114宗由校長轉介個案，當中有7%屬於緊急，57%為半緊急，其餘是穩定個案。所以讓大家知道整個計劃要靠各界一起努力，而真正有需要在醫管局接受服務是屬於少數。」

