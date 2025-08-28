三層防範機制首場跨部門反恐演習 恐怖主義威脅維持中度 須做好防範

跨部門反恐專責組昨舉行「三層防範機制」設立後首個大型跨部門反恐演習，進一步提升政府的反恐準備及應變能力；6個紀律部聯同其他部門及公眾約700人參與，並首次安排電視及網上直播，提升市民反恐意識，單是從警隊社交媒體已有近73萬人看直播。

反恐專責組高級警司梁偉基稱，香港面對恐怖主義的威脅維持在中度，但不能掉以輕心，須做好反恐防範工作。

演習於昨午2時半於啟德郵輪碼頭舉行，歷時半小時，模擬恐怖分子企圖乘搭郵輪到香港發動襲擊，於郵輪碼頭大堂發動襲擊；海關、入境處人員到場檢查旅客可疑行李及證件。恐怖分子同黨挾持一艘客船，與警方於船上爆發槍戰。政府飛行服務隊在空中支援，飛虎隊乘快艇到場截擊；有乘客跳船逃生，消防等出動拯救。

政府緊急事故監察及支援中心在演習期間首次啟動，特首李家超、政務司長陳國基及保安局長鄧炳強在中心督導。演習約500人參與，包括保安局、6個紀律部隊，以及政府化驗所和醫管局等。另有近200名來自不同界別的市民參加，扮演不同角色。李家超稱，香港雖然整體安全穩定，但國際恐襲及本土恐怖主義的威脅不容忽視。他主持總結會議亦作出三點指示，要求時刻維持高度應對能力和加強提升科技應用，以應對恐襲破壞力；公眾參與和教育對反恐工作極重要，檢討直播安排並在下階段優化。

首次直播演習 警隊社交媒體近73萬人睇

反恐專責組高級警司梁偉基在演習後稱，今次演練是去年施政報告提出設立「反恐三層防範機制」後的首次跨部門演習，並首次在網上及電視直播，演習情況暢順，將召集部門代表檢討流程。他又指，本港今年將舉行全運會和立法會選舉等大型活動，大型活動往往屬於恐怖和極端分子喜歡襲擊的對象，故不能掉以輕心，會做好反恐及防範工作。

