蝦頭自揭「I到爆」 黃智雯曾與老公多磨擦
三島響側臉照知性誘惑！ 關西賽專注眼神殺粉無數！
三島響側臉照知性誘惑！ 關西賽專注眼神殺粉無數！
偶然路過的圍棋緣分：從岡山小孩到關西棋院的元氣之路
三島響2003年2月2日生於岡山縣，5歲時路過關西棋院兒童教室，看到小孩玩得開心，拽媽媽說「我想試試」，就此踏上圍棋路。從週1變週2，全日制沉迷，
她笑說「就是覺得超有趣，停不下來」。2021年入段，今年4月升二段，師匠吉川一四段和小松大樹四段，丈夫渡辺由宇三段（圈內小八卦）。
她的戰績穩步上漲，2025年到6月中10勝16敗，訪談強調「快樂是原動力，負了也往前看」。這元氣個性，讓她在關西棋院成ムードメーカー，粉絲愛她「負けず嫌い卻超正面」。
關西賽側臉的意外熱潮：專注眼神與白ニット的高雅瞬間
2025年12月關西オープントーナメント，三島響一回戰惜敗岩丸平先生，但粉絲拍的側照爆紅——白タートルネック配耳邊撥髮，
盤前凝視超認真，スターバックスラテ小口喝的隨性，讓網友瘋傳「這眼神，相手集中不了吧」「実在の人？美しすぎ」。
她IG @hibiki0202_15和X @hibiki_0202_15湧入台灣留言，她驚訝回「只是分享照片，沒想到這麼多關注，我只是普通棋士啦」，這謙虛勁兒更圈粉。
媒體讚「凛とした眼差し」，粉絲調侃「握手會什麼時候開？」這波熱度，讓她的知性溫柔成新標籤。
音樂イベント的歌聲驚喜：從カバー到ワンマン的舞台光芒
棋壇外，三島響超愛音樂，2023年起登《月で逢いましょう》和《楽演祭》，2024年5月與RARA、彩月七緒合唱，トリ唱Cocco和JUDY AND MARYカバー。
2025年1月27日三軒茶屋首場ワンマン，粉絲搶票瘋狂，她吹トランペット、打ドラム、彈ピアノ的特技全秀，訪談笑說「比賽外最愛樂器解壓」。
她的YouTube「ひびちゃんねる」分享圍棋教學和歌聲，粉絲留言「響醬的聲音，像岡山清風，聽了就療癒」。
社群日常的親切互動：從比賽照到台灣粉絲的溫暖留言
三島響的IG滿是對局側拍和生活小物，沒華麗泳裝或cosplay，但自然笑容和專注神情夠殺。台灣粉絲湧入後，她回文感謝，這跨國熱讓她更積極分享。
她的知性被讚「才色兼備」，粉絲愛她「安靜卻有力量」的氛圍，像棋盤上的優雅落子。
Japhub小編有話說
呼，三島響這側臉照爆紅太可愛，知性溫柔加專注眼神，誰不心動？台灣粉絲刷屏超暖，下次關西賽記得多關注。
有你的圍棋美女印象，留言分享，一起為響醬的棋壇歌壇雙開花加油！
其他人也在看
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 2 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
李昭南出席記招後被一男士強行擁抱 出PO還原事件：合照唔好咁衝動
現年36歲Mishy李昭南，2016年當選「全美華埠小姐」第二公主，之後就加入ViuTV擔任主持及拍劇工作。噚日（18日）李昭南出席ViuTV劇集《存酒人》記者招待會，事後佢喺Threads出PO詳細交代一件令佢唔舒服嘅合照事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱慧敏一家為愛女Shera迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo
朱慧敏（Queenie）與醫生丈夫婚後育有一對子女，最近為愛女SheRa慶祝2歲生日，並分享慶生影片，囡囡SheRa和囝囝Aten都又乖又可愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情
愛情劇的浪漫引人浮想，因此媒體和公眾得悉韓劇《愛的迫降》男女主角、玄彬與孫藝珍因戲結緣及成婚，無不為兩人感到欣 […] The post 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 first appeared on OLO. 這篇文章 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 23 小時前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在
現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳曉華專注工作 不舒服的事不要做
【on.cc東網專訊】藝人陳曉華在剛播完出的無綫台慶劇《新聞女王2》中扮演唐芷瑤，角色無是生非，相當乞人憎。雖然角色並不討好，但卻令觀眾留下印象，劇集完滿結束，她在社交網總結，分享今次演繹角色的領悟。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
專訪｜蝦頭自揭「I到爆」與形象有出入 黃智雯曾與老公多磨擦靠修煉變和諧
黃智雯近年轉戰舞台劇非常成功，即將又有新作《天下無不西之閨蜜》，更與楊詩敏（蝦頭）雙雙飾演婚女子，上演各種明爭暗鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
61歲尹天照拍探店片 雙下巴眼袋盡顯 大排檔食雞屁股極麻甩
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，成為「亞視神劇」之餘更令飾演馬小玲嘅萬綺雯同況天佑嘅尹天照因而走紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
專訪｜Gin Lee李幸倪曾兩度想退出樂壇 剖白將戀情低調原因：尊重對方
Gin Lee李幸倪，在2025年有一個更不同的面貌。首先她擔任《全民造星VI》導師，獲大讚溫柔又活潑，告別一直「悶」的刻板印象Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？
細心的CORTIS粉絲發現趙雨凡（James）經常配戴Vivienne Westwood的土星耳環，這個看似簡單的配飾選擇，恰好反映出 Gen Z 世代對經典叛逆精神的追求——原來這枚土星耳環背後，藏著一段跨越多年的時尚故事。Yahoo Style HK ・ 1 天前
SHINee成員Key涉非法醫療爭議 宣布全面暫停演藝活動
南韓諧星朴娜勑近日被爆出疑似接受非法醫療施術，而團體SHINee成員Key也被捲入爭議。沉默多日後，Key喺今日首度發聲，透過所屬公司SM娛樂承認曾接受診療，並宣布暫停活動，同時亦喺社交網站出PO向粉絲致歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳業坤聯同胡鴻鈞關楚耀胡諾言開Show 為大埔社區送上音樂祝福
香港人的人情味，總在最需要的時候閃閃發光。上月大埔宏福苑發生火災後，社區各界紛紛伸出援手，人間有愛，娛樂圈中幾位暖男歌手決定以最直接的方式送上關懷——用歌聲傳遞溫暖，為受影響居民同社區送上祝福，唱出正能量。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【娛事者】叱咤頒獎禮：難先要商台同Mirror做！
香港眾多傳媒搞的樂壇頒獎禮，最有公信力是誰見仁見智，但最懂得搞話題，肯定是商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。所謂話題，包括頒獎前和頒獎後，前者會吸引你在頒獎禮當天坐定看，後者則令之後社交平台洗版。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前