三島響側臉照知性誘惑！ 關西賽專注眼神殺粉無數！

偶然路過的圍棋緣分：從岡山小孩到關西棋院的元氣之路

三島響2003年2月2日生於岡山縣，5歲時路過關西棋院兒童教室，看到小孩玩得開心，拽媽媽說「我想試試」，就此踏上圍棋路。從週1變週2，全日制沉迷，

她笑說「就是覺得超有趣，停不下來」。2021年入段，今年4月升二段，師匠吉川一四段和小松大樹四段，丈夫渡辺由宇三段（圈內小八卦）。

她的戰績穩步上漲，2025年到6月中10勝16敗，訪談強調「快樂是原動力，負了也往前看」。這元氣個性，讓她在關西棋院成ムードメーカー，粉絲愛她「負けず嫌い卻超正面」。

關西賽側臉的意外熱潮：專注眼神與白ニット的高雅瞬間

2025年12月關西オープントーナメント，三島響一回戰惜敗岩丸平先生，但粉絲拍的側照爆紅——白タートルネック配耳邊撥髮，

盤前凝視超認真，スターバックスラテ小口喝的隨性，讓網友瘋傳「這眼神，相手集中不了吧」「実在の人？美しすぎ」。

她IG @hibiki0202_15和X @hibiki_0202_15湧入台灣留言，她驚訝回「只是分享照片，沒想到這麼多關注，我只是普通棋士啦」，這謙虛勁兒更圈粉。

媒體讚「凛とした眼差し」，粉絲調侃「握手會什麼時候開？」這波熱度，讓她的知性溫柔成新標籤。

音樂イベント的歌聲驚喜：從カバー到ワンマン的舞台光芒

棋壇外，三島響超愛音樂，2023年起登《月で逢いましょう》和《楽演祭》，2024年5月與RARA、彩月七緒合唱，トリ唱Cocco和JUDY AND MARYカバー。

2025年1月27日三軒茶屋首場ワンマン，粉絲搶票瘋狂，她吹トランペット、打ドラム、彈ピアノ的特技全秀，訪談笑說「比賽外最愛樂器解壓」。

她的YouTube「ひびちゃんねる」分享圍棋教學和歌聲，粉絲留言「響醬的聲音，像岡山清風，聽了就療癒」。

社群日常的親切互動：從比賽照到台灣粉絲的溫暖留言

三島響的IG滿是對局側拍和生活小物，沒華麗泳裝或cosplay，但自然笑容和專注神情夠殺。台灣粉絲湧入後，她回文感謝，這跨國熱讓她更積極分享。

她的知性被讚「才色兼備」，粉絲愛她「安靜卻有力量」的氛圍，像棋盤上的優雅落子。

Japhub小編有話說

呼，三島響這側臉照爆紅太可愛，知性溫柔加專注眼神，誰不心動？台灣粉絲刷屏超暖，下次關西賽記得多關注。

有你的圍棋美女印象，留言分享，一起為響醬的棋壇歌壇雙開花加油！