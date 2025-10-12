三成半不適切居所住戶受逼遷困擾 機構倡設搬遷基金

香港聖公會麥理浩夫人中心

有社福機構調查發現，葵青區八成受訪不適切居所住戶於過去3年曾搬遷至少一次，當中三成更搬遷2次或以上；約三成半屬非自願性質，即被迫搬遷，主因租金上調或單位被清拆。高達九成半人表示在搬遷期間承受情緒困擾，該機構希望政府設立津貼，支援這些住戶的搬遷開支，以減輕他們的精神壓力。

香港聖公會麥理浩夫人中心於7至8月期間調查葵青區123戶居於不適切居所的市民。調查結果顯示，80.5%過去3年內曾搬遷，其中三成屬「高頻搬遷群組」，即每一至兩年便要搬一次；逾35%屬「非自願性」，包括業主加租、租金負擔沉重或住所遭執法部門清拆等。63%人表示須減少日常開支、動用儲蓄，甚至借貸以應付搬遷費用、按金及中介費等；逾九成人在搬遷期間出現情緒困擾(95%)及希望在未來搬遷時獲得支援(96%)，包括經濟援助(48%)、協助尋找新居(20%)等。

不適切居所住戶何先生在葵青區居住逾10年，期間至少搬遷3次。他表示：「我初初租金是2,000元，第二次搬來這邊樓上就3,500元。結果上邊要改建老人院，全層收回，又要搬。」何先生表示，到搬走時租金已逾5,000元。他指，了解到搬屋費高昂，「根本不敢問價，怕太貴……所以自己一點一滴地搬，『螞蟻搬家』咁樣。」

38%受訪者因而出現焦慮問題；近三成抑鬱(29%)及24%出現睡眠問題。為紓緩不適切居所住戶搬遷及居住壓力，團體推行「煥居計劃」支援平台，由基層司機以優惠價格協助不適切居所住戶搬家，又開設家具木工班與家居維修班等，教住戶製作家具及維修水龍頭、廁所水箱等日常必要設備；建議政府可參考此模式，於不適切居所住戶集中地區推行相關支援服務。機構又呼籲政府增加支援，如恆常化搬遷津貼、優化公屋輪候安排及改善過渡性房屋政策等，以改善他們的居住穩定性。

