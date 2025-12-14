精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
三文魚食譜│紙包味噌三文魚 咁樣蒸焗唔會老
紙包蒸焗菜式非常快速方便，材料的配搭除了主菜如三文魚或雞肉，墊底的洋葱也非常重要，即睇Yahoo食譜：
是不是有時會有想偷懶不想開爐煮東西，但又不想吃外賣的苦惱？紙包蒸焗菜式非常快速方便，材料的配搭除了主菜如三文魚或雞肉，墊底的洋葱也非常重要，可以為紙包內提供水份，蒸肉類時便不會太乾身，吃起來便不老，同樣，味噌要加進去同蒸焗前，要先用味醂和醬油調勻，再淋進去，調味便可平均分佈，即睇如何製作紙包味噌三文魚：
紙包味噌三文魚（1人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
三文魚薄片80克
杏鮑菇1隻
洋葱1/3個
大紅椒少許
迷迭香1條
牛油5克
味醂1湯匙
白醬油1匙
味噌1湯匙
醃料：
鹽少許
黑胡椒碎少許
配菜：
烚熟皇帝菜50克
烚熟花形意粉70克
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
