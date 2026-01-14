三日內兩宗吊運意外｜荃灣地盤風煤樽墮下壓中三人 29 歲工友不治 40 歲工友情況嚴重｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】荃灣一個地盤周三（14 日）發生致命工業意外。下午約 1 時 34 分，寶豐路一個建築地盤天秤吊運3支風煤樽時，疑風煤樽鬆脫由高處飛墮而下，3 名男工遭擊中。其中 29 歲工友送院後不治，警方正調查意外原因。

荃灣寶豐路地盤吊運意外中，29 歲男工人被氣樽壓中昏迷，送到瑪嘉烈醫院，其後證實不治，一名 40 歲男工人則重傷送往深切治療部救治，另外一人在閃避時扭傷，清醒送往仁濟醫院。工業傷亡權益會指，40 歲男工友為家中經濟之柱，有父母和 9 歲兒子同住，但意外致傷勢嚴重，胸椎骨折，下半身沒有知覺，恐影響將來活動能力。

現場是寶豐路一個私人發展商住宅項目地盤，由震昇工程承辦。

本港三日內兩次發生吊運意外，其中在土瓜灣德高道地盤，一名巴基斯坦籍工人周一（12 日）疑在吊運一個重達 10 噸的水缸期間，遭到水缸壓斃。工業傷亡權益會深表關注及擔憂，要求有關部門盡快徹查意外原因。總幹事蕭倩文並且在社交平台說，「夠啦，大家是否可以停一停，檢視一下到底哪裡出現了問題，再改善重新出發？」