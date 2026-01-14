三日內兩宗吊運意外 荃灣地盤風煤樽墮下壓傷三人 29歲工友不治 40歲工友情況嚴重｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】荃灣一個地盤今（14 日）發生致命工業意外。下午約 1 時 34 分，寶豐路一個建築地盤天秤吊運3支風煤樽時，疑風煤樽鬆脫由高處飛墮而下，3名男工遭擊中。其中29歲工友送院後不治，警方正調查意外原因。

荃灣寶豐路地盤吊運意外中，29歲男工人被氣樽壓中昏迷，送到瑪嘉烈醫院，其後證實不治，一名40歲男工人則重傷送往深切治療部救治，另外一人在閃避時扭傷，清醒送往仁濟醫院。工業傷亡權益會指，40歲男工友為家中經濟之柱，有父母和9歲兒子同住，但意外致傷勢嚴重，胸椎骨折，下半身沒有知覺，恐影響將來活動能力。

現場是寶豐路一個私人發展商住宅項目地盤，由震昇工程承辦。繼1月12日土瓜灣德高道地盤一名工人疑在吊運水缸期間遭水缸壓斃，本港三日內兩次發生吊運意外，工業傷亡權益會深表關注及擔憂，要求有關部門盡快徹查意外原因。