三星發表首款「特別版」三摺疊手機
（法新社首爾2日電） 三星電子今天發布首款三摺疊智慧型手機，這款特別版產品價格昂貴，令普通消費者望而卻步。
Galaxy Z TriFold將於12月12日開賣，售價高達2443美元，約合新台幣7萬7000元，是新款iPhone 17的兩倍多。
這家韓國科技巨頭表示，這款超薄手機，展開後可呈現10吋螢幕，為「創作和工作帶來更多可能」。
三摺疊螢幕功能並非三星首創，中國華為去年就搶先推出一款價格同樣高昂的手機。
競爭激烈的智慧型手機，市場成長壓力迫使生產者尋找更新、更引人注目的方式來使產品脫穎而出。
三星這款新機僅提供黑色版本，重量為309克，最薄處不足0.2吋。
這款手機整合了生成式人工智慧，可透過螢幕共享或相機共享提供即時幫助。
三星承認這款手機並非以大眾為銷售對象。
