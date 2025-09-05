三星 Samsung S95F 55″ 4K QD-OLED AI 智能電視 | 超亮光度、極強色域、AI科技、霧面抗反光、165Hz遊戲 | 準用家入手指南

小瑟今天為大家帶來三星 S95F 55 吋 4K QD-OLED 智能電視（型號 QA55S95FAJXZK）的評測。這款 2025 年旗艦電視以 QD-OLED 面板、霧面抗反光屏幕、165Hz 刷新率和強大的 NQ4 AI Gen3 處理器為賣點，適合電影迷、遊戲玩家和智能家居用戶。以下是我的實測體驗，涵蓋外觀、畫質、音效、遊戲性能和智能功能，並分享使用建議。

外觀與設計

S95F 採用 Infinity One 超薄無框設計，厚度僅約 4mm，搭配 SLIM OC STAND 底座，營造懸浮效果，客廳視覺質感出色。機身右下角有 Samsung 商標，底部隱藏實體按鍵（遙控器使用頻率較高，實體按鍵較少用）。背面整合 One Connect Box，方便線材管理和訊號連接，蓋上蓋子後外觀整潔。SolarCell 遙控器支援太陽能或環境光充電，環保又實用。整體設計與前代 S95D 相似，邊框纖細，適合多數家居環境。

畫質表現

S95F 搭載 QD-OLED 面板，結合 OLED 自發光像素和量子點技術，實現無限對比度和 DCI-P3 色域 99.5%，峰值亮度達 2000 尼特（HDR 模式）。我測試了三部 4K 影片：《黑白魔后》、《猛禽暴隊: 解瘋小丑女》和《新鐵金剛智破皇家賭場》。在電影模式下，色彩鮮艷且層次豐富，紅色表現尤其純淨無渾濁，黑階細節清晰，暗場無光暈。測試《新鐵金剛》（較舊影片，訊噪較多），自動 HDR 重製 Pro 將普通 HDR 提升至接近 HDR10+ 動態效果，牆身紋理和打鬥場景細節清晰可見，畫面穩定性高，動態流暢。

串流平台方面，我試播 Netflix 的《職業特工隊: 死亡清算》（4K HDR10+）、《毒魔: 終極一舞》（4K HDR10+）和《地球末日戰》（全高清）。前兩部影片展現出色空間感和立體感，夜景燈光對比強烈，55 吋屏幕效果不輸光碟。AI 升頻 Pro 在《地球末日戰》上將全高清畫質提升至接近 4K，鋸齒減少，降噪效果明顯，但建議搭配電影模式微調，避免過度修飾。電影模式和電影製作人模式適合電影觀看，後者更忠於原片效果，建議根據環境調整亮度至 46-47 更舒適。

音效表現

S95F 內建 70W 4.2.2 聲道杜比全景聲音效，支援 OTS+ 物件追蹤音效和 Q-Symphony（與三星 Soundbar 整合）。機背 6 個被動式單元增強聲場，實測《職業特工隊》和《毒魔 3》，空間感和力量感顯著，50% 音量已足夠震撼，聲音實在度高，立體感出色。相較前代，音效提升明顯，無需外接音響也能滿足日常需求。我還試播 YouTube 的 Eclipsa Audio 示範片（Samsung 與 Google 合作的新格式），聲音前後景深和回音效果令人驚喜，模擬 7.1.4 聲道，空間感強，但無法完全實現耳邊聲效。若搭配 Soundbar 或 AV 擴音機，效果更佳。

遊戲性能

S95F 支援 4K 165Hz、VRR、ALLM、NVIDIA G-Sync 和 AMD FreeSync Premium Pro，輸入延遲低至 9ms。我連接 PS5 測試，遊戲欄自動顯示，清晰呈現解像度（3840×2160）、幀率（120Hz）和 HDR/VRR 狀態。Motion Xcelerator 165Hz 確保高速動作流暢無撕裂，適合電競玩家。遊戲欄可通過長按遙控器播放/暫停鍵啟動，操作方便。

智能功能

運行 Tizen OS 9.0，介面流暢，支援 7 年免費軟體升級，確保長期兼容性。主頁顯示播放中項目、應用程式和推薦內容，支援 SmartThings 智能家居控制、Bixby 語音助手和 Apple AirPlay。AI 功能包括自動 HDR 重製 Pro 和 AI 升頻 Pro，另有 AI 自訂模式（運動、電影、一般場景），根據內容和環境優化畫面。環境模式可顯示藝術畫作，卡拉 OK 功能增加娛樂性。

使用建議

S95F 售價約 HK$21,980（55 吋），適合追求高畫質、遊戲性能和智能功能的用家。霧面屏幕有效抗反光，適合窗邊環境，但玻璃屏幕愛好者可考慮 S90F 或 S85F。若已有 S95D，升級必要性不高；若使用更舊型號（如 S95C/B），F 系列的處理器速度和畫質提升明顯。建議使用電影模式觀看影片，微調亮度至 46-47 更護眼。搭配三星 Soundbar 可進一步提升 Q-Symphony 音效。

這款電視在畫質、音效和遊戲表現均衡，55 吋適合中小型客廳。歡迎留言分享你的使用場景或問題，小瑟會繼續測試 QN990 Soundbar 的 Q-Symphony 效果，敬請期待！

