焦點

玩手機如廁易坐太久　痔瘡風險增 46%

Post76

三星 Samsung S95F 55″ 4K QD-OLED AI 智能電視 | 超亮光度、極強色域、AI科技、霧面抗反光、165Hz遊戲 | 準用家入手指南

Post76玩樂網
Post76玩樂網
三星 Samsung S95F 55″ 4K QD-OLED AI 智能電視 | 超亮光度、極強色域、AI科技、霧面抗反光、165Hz遊戲 | 準用家入手指南
三星 Samsung S95F 55″ 4K QD-OLED AI 智能電視 | 超亮光度、極強色域、AI科技、霧面抗反光、165Hz遊戲 | 準用家入手指南

小瑟今天為大家帶來三星 S95F 55 吋 4K QD-OLED 智能電視（型號 QA55S95FAJXZK）的評測。這款 2025 年旗艦電視以 QD-OLED 面板、霧面抗反光屏幕、165Hz 刷新率和強大的 NQ4 AI Gen3 處理器為賣點，適合電影迷、遊戲玩家和智能家居用戶。以下是我的實測體驗，涵蓋外觀、畫質、音效、遊戲性能和智能功能，並分享使用建議。

外觀與設計

S95F 採用 Infinity One 超薄無框設計，厚度僅約 4mm，搭配 SLIM OC STAND 底座，營造懸浮效果，客廳視覺質感出色。機身右下角有 Samsung 商標，底部隱藏實體按鍵（遙控器使用頻率較高，實體按鍵較少用）。背面整合 One Connect Box，方便線材管理和訊號連接，蓋上蓋子後外觀整潔。SolarCell 遙控器支援太陽能或環境光充電，環保又實用。整體設計與前代 S95D 相似，邊框纖細，適合多數家居環境。

畫質表現

S95F 搭載 QD-OLED 面板，結合 OLED 自發光像素和量子點技術，實現無限對比度和 DCI-P3 色域 99.5%，峰值亮度達 2000 尼特（HDR 模式）。我測試了三部 4K 影片：《黑白魔后》、《猛禽暴隊: 解瘋小丑女》和《新鐵金剛智破皇家賭場》。在電影模式下，色彩鮮艷且層次豐富，紅色表現尤其純淨無渾濁，黑階細節清晰，暗場無光暈。測試《新鐵金剛》（較舊影片，訊噪較多），自動 HDR 重製 Pro 將普通 HDR 提升至接近 HDR10+ 動態效果，牆身紋理和打鬥場景細節清晰可見，畫面穩定性高，動態流暢。

串流平台方面，我試播 Netflix 的《職業特工隊: 死亡清算》（4K HDR10+）、《毒魔: 終極一舞》（4K HDR10+）和《地球末日戰》（全高清）。前兩部影片展現出色空間感和立體感，夜景燈光對比強烈，55 吋屏幕效果不輸光碟。AI 升頻 Pro 在《地球末日戰》上將全高清畫質提升至接近 4K，鋸齒減少，降噪效果明顯，但建議搭配電影模式微調，避免過度修飾。電影模式和電影製作人模式適合電影觀看，後者更忠於原片效果，建議根據環境調整亮度至 46-47 更舒適。

音效表現

S95F 內建 70W 4.2.2 聲道杜比全景聲音效，支援 OTS+ 物件追蹤音效和 Q-Symphony（與三星 Soundbar 整合）。機背 6 個被動式單元增強聲場，實測《職業特工隊》和《毒魔 3》，空間感和力量感顯著，50% 音量已足夠震撼，聲音實在度高，立體感出色。相較前代，音效提升明顯，無需外接音響也能滿足日常需求。我還試播 YouTube 的 Eclipsa Audio 示範片（Samsung 與 Google 合作的新格式），聲音前後景深和回音效果令人驚喜，模擬 7.1.4 聲道，空間感強，但無法完全實現耳邊聲效。若搭配 Soundbar 或 AV 擴音機，效果更佳。

遊戲性能

S95F 支援 4K 165Hz、VRR、ALLM、NVIDIA G-Sync 和 AMD FreeSync Premium Pro，輸入延遲低至 9ms。我連接 PS5 測試，遊戲欄自動顯示，清晰呈現解像度（3840×2160）、幀率（120Hz）和 HDR/VRR 狀態。Motion Xcelerator 165Hz 確保高速動作流暢無撕裂，適合電競玩家。遊戲欄可通過長按遙控器播放/暫停鍵啟動，操作方便。

智能功能

運行 Tizen OS 9.0，介面流暢，支援 7 年免費軟體升級，確保長期兼容性。主頁顯示播放中項目、應用程式和推薦內容，支援 SmartThings 智能家居控制、Bixby 語音助手和 Apple AirPlay。AI 功能包括自動 HDR 重製 Pro 和 AI 升頻 Pro，另有 AI 自訂模式（運動、電影、一般場景），根據內容和環境優化畫面。環境模式可顯示藝術畫作，卡拉 OK 功能增加娛樂性。

使用建議

S95F 售價約 HK$21,980（55 吋），適合追求高畫質、遊戲性能和智能功能的用家。霧面屏幕有效抗反光，適合窗邊環境，但玻璃屏幕愛好者可考慮 S90F 或 S85F。若已有 S95D，升級必要性不高；若使用更舊型號（如 S95C/B），F 系列的處理器速度和畫質提升明顯。建議使用電影模式觀看影片，微調亮度至 46-47 更護眼。搭配三星 Soundbar 可進一步提升 Q-Symphony 音效。

這款電視在畫質、音效和遊戲表現均衡，55 吋適合中小型客廳。歡迎留言分享你的使用場景或問題，小瑟會繼續測試 QN990 Soundbar 的 Q-Symphony 效果，敬請期待！

三星 Samsung S95F 55″ 4K QD-OLED AI 智能電視 | 超亮光度、極強色域、AI科技、霧面抗反光、165Hz遊戲 | 準用家入手指南

其他人也在看

iPhone 17 Pro 全新橙色如何襯？台灣手機殼品牌都弄給你看了

iPhone 17 Pro 全新橙色如何襯？台灣手機殼品牌都弄給你看了

台灣知名手機殼品牌 Devilcase 已搶先於官網上架了最新一代 iPhone 17 全系列的保護殼，包含了 iPhone 17、17 Air、17 Pro 及 17 Pro Max，給準備入手新機的人第一手參考。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Threads 推「文字附件」功能，可加入 10,000 字長文本

Threads 推「文字附件」功能，可加入 10,000 字長文本

Threads 也可以發佈長篇文章囉！今日 Meta 推出新版本，引入了名為「文字附件」的新功能。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公

熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公

香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰

港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰

今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
新「超購王」大行科工勢一股難求　中籤者如中六合彩？｜財經熱話

新「超購王」大行科工勢一股難求　中籤者如中六合彩？｜財經熱話

生產摺疊單車品牌Dahon的大行科工(2543)公開發售反應熱烈，孖展認購金額高達約2,622億港元，超購倍數達6,688倍，一舉突破2018年毛記葵涌(1716)所創下的6,288倍紀錄，成為港股史上新一代「超購王」。可以預期，在如此熱烈的認購情況下，一般散戶在下周一(8日)正式公布配發結果時，極可能面臨「一股難求」的局面。

am730 ・ 2 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」　港人慨嘆花千零蚊飛日本更好

熱氣球節甩轆變「放風箏」　港人慨嘆花千零蚊飛日本更好

中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。

Yahoo財經 ・ 9 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘

Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘

意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。

Yahoo Style HK ・ 18 小時前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點

Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點

由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）

爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）

香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。

Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕

46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕

在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照　甜美嬌妻靚樣曝光

《愛．回家》Terry激罕晒婚照　甜美嬌妻靚樣曝光

憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。

東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？

無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？

早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭

Yahoo財經 ・ 11 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦

日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦

上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
曾淵滄專欄│是時候整理投資組合（曾淵滄）

曾淵滄專欄│是時候整理投資組合（曾淵滄）

年初至今，隨便買一隻恒指成份股中的創新藥股，至今回報皆超過1倍，這些股的股價表現得好是有業績支持，估計今年下半年，這些已經有優良業績的創新藥股應該可以再上一層樓，大家不妨耐心的等待，等待下一次公布業績。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538

Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538

創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸

黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸

58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？

徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？

人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材

41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材

現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前