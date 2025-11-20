焦點

三次尋家均遇人不淑 可憐狗狗再尋領養

【動物專訊】約1歲的唐狗Bobby曾在山上生活，獲義工救起後展開尋家之旅，但這個旅程充滿荊棘，3次獲領養均遇人不淑，領養人不是有不良嗜好，就是不准他入屋要他日曬雨淋，還有領養人因為他要出街大小便而選擇棄養。可憐的Bobby欠缺運氣，但義工不願放棄，希望為他找到一個真正對他好的領養家庭。

義工鄧小姐表示，Bobby和另一隻唐狗Jojo是住在山上的兩兄妹，後來一同獲救起，並分別安排了暫托家庭。Bobby比較活潑好動，對所有事物充滿好奇，而Jojo則聰明斯文。

不過，Bobby的活潑性格，沒有讓他找到好的主人。他的第一任主人因懷疑有不良嗜好，義工決定將他接回。而第二任主人不准Bobby入屋，打風落雨都被留在室外，因此義工即時接回狗狗。到第三任主人，雖然准狗狗入屋，卻接受不到狗狗不懂定點大小便，及經常要落街玩放電，最終都是棄養。

鄧小姐表示，Bobby喜歡出街玩，無法出街便只有在家找玩具咬，卻因此常被第三任領養人鬧，領養人亦沒有耐心去教育Bobby。

現時暫托家庭會每日帶Bobby出街玩，因此沒有出現在家胡亂大小便和咬東西的情況，鄧小姐形容Bobby十分聰明，學指令很快，只要願意付出耐性，Bobby會成為一隻很乖的天使小狗。

如有意領養Bobby，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與鄧小姐聯絡。

Bobby 3次獲領養都遇到不合適的領養人，義工再次為他尋家。
