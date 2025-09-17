的士筆試新安排 11 月初推出 減少地方及路線題
三民區交易量勝楠梓！市場焦點回歸生活機能
[NOWnews今日新聞] 高雄市地政局統計顯示，114年第2季三民區建物買賣移轉登記量達1,524棟，為近幾季首度超車楠梓區，成為全市交易量最高的行政區，三大熱門路段分別為：民族一路、博愛一路與水源東路。信義房屋專家分析，隨著兩區價格差距縮小，買方考量逐漸回歸市中心的交通與生活機能，三民區因擁有完整的學區與醫療資源，吸引自住需求回流。
信義房屋建工店黃祺殷指出，三民區長期是高雄傳統市中心，交通便利、商圈成熟，過去雖因楠梓重劃區與科技題材分散焦點，但近期買盤逐漸回流，主要來自自住族群。「高醫與紅線捷運都提供便利性，未來還有黃線建設加持，整體居住條件持續受到青睞。」
信義房屋後驛店黃柏諺補充，三民區在四年前就是交易量最大區域，後來因台積電效應推升楠梓。近年楠梓新成屋價格已逼近三民水準，買方在選擇時更重視生活機能與居住品質，使得三民區重新獲得剛性需求支持。
黃祺殷表示，民族一路鄰近高醫，同時串聯建工商圈，通勤便利，生活機能完整，被視為三民區的核心地段之一，周邊有民族國小、振興國中與雄中等知名學校，吸引醫療背景或教育族群購屋。不少家長也會提前布局學區房，民族一路一帶因升學資源豐富，成為家庭型買方的熱門區段。當地兩房成交約800–1000萬、三房約1500萬，屋齡多為10–20年；新建案則已開價4至5字頭。
博愛一路是南北高雄的主要幹道，以往以商辦與透天為主。黃柏諺指出，隨著高雄火車站翻新與鐵路地下化，市容大幅改善，未來還將導入高鐵停靠與ROT商場、辦公大樓，帶動區域發展，吸引不少北部置產客進場，新建案基本上單價坐四望五，且屋齡較新的物件經常一釋出很快就成交。此外，博愛一路鄰近71期與中都重劃區，新舊交界地段具備發展潛力，未來建設到位後可望進一步推升區域房市動能。
黃柏諺說，水源東路因地理位置優勢，鄰近正義車站及綠園道，加上陽明學區加持，成為家庭型買方的熱門選擇。雖屬三民區門牌，但步行可達鳳山與苓雅，生活圈跨區延伸，房價已突破4字頭。交通、學區與生活機能三重優勢，為區域帶來穩定的剛性需求支撐。
專家觀察指出，三民區買方逐漸擺脫「新屋迷思」，購屋時更重視生活便利性，例如鄰近量販店、超商、診所等日常機能。與楠梓相比，在預算相近的情況下，買方傾向選擇能同時滿足一家老小需求的地段，從傳統市場機能到學區資源皆納入考量。此外，隨著捷運黃線動工、中都重劃區啟動，三民區的居住條件與機能性可望持續提升。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／隱形鐵窗安全合法兼顧美觀 信義房屋：住宅防墜設施新主流
房市／輝達效應發威 北投捷運特區成交熱度推升
房市／信義房屋詹博詠自學洗沙發、床墊 讓家具重獲新生
其他人也在看
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 8 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 17 小時前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 3 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 15 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 11 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 12 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 16 小時前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 11 小時前
《施政報告》樓市無糖施政報告 市場期望招數全數落空
行政長官李家超今日（17日）公佈2025年施政報告，主題為「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」，重點描繪北部都會區的發展藍圖。然而，市場關注的樓市「加甜」措施最終毫無驚喜，如外界預期，所有建議均未被接納，各政黨及發展商提出的方案悉數落空。28Hse.com ・ 10 小時前
特朗普專機與Spirit客機空中險遇 飛行員遭紐約空管怒斥：別玩iPad了
【彭博】— 周二，當一架載著美國總統特朗普飛往倫敦的波音747飛機穿越紐約著名的擁擠空域時，Spirit航空公司的一架客機與之擦身而過，距離近得令人不安。Bloomberg ・ 6 小時前