三浦發文逆風挺 《中文怪物》安娜酸狄伯仁

▲《中文怪物》第三集於昨（27）日上線，安娜在最新一集中大酸狄伯仁好假，再度遭到炎上，三浦直矢（如圖）今（28）日，在Threads上發文逆風相挺：「節目只是表面」。（圖／Kus dream酷的夢 YouTube）

[NOWnews今日新聞] 實境秀《中文怪物》第三集於27日上線後再度掀起網路熱議。波蘭選手安娜先前因選擇自己率先晉級，挨批「我獨自升級」陷入爭議。沒想到最新一集中，她又在鏡頭前開酸另一名晉級隊長狄伯仁，直言「是外交系」，再度引發網友不滿。對此選手三浦直矢今（28）日，也Threads上逆風相挺：「節目只是表面」。

兩位隊長做法迥異 安娜酸「官方」惹怒觀眾

安娜與狄伯仁同為第三回合的隊長，但做法大不同。狄伯仁選擇先幫助團員登上晉級平台，直到最後才登場。不料安娜卻酸言酸語：「他們隊長是外交系的，一定做最官方的」。此言一出，立刻被觀眾痛批：「自私還酸人」，直言：「幫助別人不是應該鼓勵嗎，怎麼會被說成是官方」，讓安娜再度站上風口浪尖。

▲安娜（左）和梵雅各（右）在狄伯仁晉級時開酸：「他們隊長是外交系的，一定做最官方的」。（圖／Kus dream酷的夢 YouTube）

三浦直矢逆風發聲 網友仍不買單

日本選手三浦直矢，今日也在Threads上逆風挺安娜，發文呼籲大家理性討論：「希望避免用討厭、不爽等字眼，安娜其實人很好，拍攝時她主動安慰我，還關心我緊張的狀況」。不料觀眾並不領情，表示：「人好不代表可以酸別人」，還有人直指「自私就算了，還批評願意幫人的人，真的太過分」。

粉絲力挺安娜 曬證據平反「陳述事實」

儘管網路批評聲浪不斷，仍有粉絲出面力挺安娜，表示：「她知道狄伯仁的背景，沒有惡意酸人」，更挖出狄伯仁的資料，證實他畢業於莫斯科國際關係學院外交系，認為安娜只是在陳述事實。

