三浦翔平到底升級了幾次！ 當年不良少年變國民奶爸！

角色百變到讓人懷疑他是不是有分身

他演過《花樣少年少女2011》的佐野泉，帥得讓人想回高中時代；2016年《有喜歡的人》裡那個超會做菜的夏向，直接把桐谷美玲收服（現實也順便收服）。

2020年《M 愛すべき人いる》裡的Max又壞又撩，2024年大河劇《光る君へ》換上和服演藤原伊周，貴族味重到讓人想跪。今年剛演完《天久鷹央の推理カルテ》，

跟橋本環奈搭檔演那個優柔寡斷但超會破案的小鳥遊優，播出期間網友天天刷「翔哥連猶豫都猶豫得這麼帥是怎樣」。

私底下根本就是戶外陽光男孩本仔

別看他西裝照騙殺，他其實超愛騎重機！有一台改裝Harley，經常在YouTube拍騎車vlog，風吹頭髮那畫面直接能當桌布。還跟魔裟斗喝過酒拍過片，兩個型男坐一起喝酒聊天，

粉絲直接原地尖叫。廣播《It's 翔 time》從2016年主持到現在，每週五晚上聽他用低音炮講日常，聽眾留言永遠是「聲音能讓我睡不著」。最近還接了母親節花束代言，笑起來溫柔到讓全日本媽媽都想搶兒子。

跟桐谷美玲的愛情故事根本現實版月9

2016年拍戲認識，2017年低調交往，2018年直接閃婚，夏威夷小婚禮那天桐谷美玲穿白紗，他當場哭到變熊貓眼。2020年生兒子，2025年8月26日又迎接新狗女兒「小野こまち」，

兩口子輪流在IG曬狗，粉絲每天被塞狗糧塞到撐。結婚七週年那天他只發了一張合照配「いつもありがとう」，結果留言區直接被「神仙眷侶」「我也要這款老公」洗版。

當爸之後變超級奶爸還不油膩

他之前接受訪問說，兒子看YouTube太久他也不兇，就淡淡說「可以看啦，但一小時後要來找爸爸玩喔」，結果小孩真的自己關掉跑來找他。

粉絲聽完直接哭：「這什麼高級育兒術」。他還說老婆跟兒子永遠排第一，8月聲帶開刀期間安安靜靜休養，一復出就先謝謝大家關心，然後馬上回家陪家人。這操作也太暖了吧！

社群現在熱成什麼樣子

IG 268萬粉，每發一篇就是屠殺現場。8月那篇曬小野こまち直接破萬讚，留言全是「天使狗狗」「三浦家基因太犯規」。

YouTube騎重機影片隨便都幾十萬點擊，粉絲留言「這聲音我能單曲循環到明年」。手術後復出那天，粉絲從早刷到晚「翔くん健康最重要」，暖到不行。

Japhub小編有話說

三浦翔平37歲了還是帥到沒天理，事業家庭一把抓，連開刀都能開得又低調又暖。跟桐谷美玲這對，簡直把「又帥又甜又會過日子」這件事演到極致，

兒子跟狗都可愛到爆炸。所以想看真男人怎麼把人生過得像偶像劇的，趕緊把他的IG跟YouTube訂起來，因為這種極品真的不多了啊！！！