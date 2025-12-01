兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
三浦翔平肌肉照讓粉絲尖叫！ 俊男比賽拿獎隔年就紅翻！
三浦翔平肌肉照讓粉絲尖叫！ 俊男比賽拿獎隔年就紅翻！
俊男比賽直接被抓包，從此人生一路狂飆
1988年6月3日東京調布市出生，181公分的他高中還在打籃球，2007年隨便去參加個ジュノン・スーパーボーイ，
結果拿下フォトジェニック＋理想戀人雙料獎，當場被事務所打包帶走。
隔年2008年就用《ごくせん 第3系列》金毛不良神谷俊輔出道，那個壞壞的笑直接讓全國少女失眠。
海猿讓他直接封神，拿獎拿到手軟
2010年《THE LAST MESSAGE 海猿》一演，隔年直接抱回日本アカデミー賞新人賞，從此戲約多到接不完。
衝浪、騎重機、打高爾夫樣樣來，這些運動狂魔的基因通通塞進角色裡，看他演戲根本就是在看真人動漫男主。
2018年跟桐谷美玲低調結婚，2020生兒子後變超級寵妻狂魔
當年《好きな人がいること》拍完直接把戲裡的感情延長到現實，閃婚後IG天天放老婆小孩，2025年8月還介紹家裡新狗狗，粉絲直接尖叫：「這什麼神仙家庭！」
他本人笑說：「當爸之後才懂，原來最爽的事就是下班回家被兒子飛撲。」
經典戲單直接貼，錯過會後悔
《ごくせん THE MOVIE》（2009，金毛不良起點）
《THE LAST MESSAGE 海猿》（2010，救援帥到炸）
《好きな人がいること》（2016，甜到蛀牙的月9）
《天久鷹央の推理カルテ》（2025，跟橋本環奈的醫療推理，超燒腦）
《光る君へ》（大河劇貴公子）
《おっさんずラブ -リターンズ-》（笑到噴飯）
11月還有舞台《マタギ列伝》直接扛主演，電影《嘘喰い》也超期待！
聲帶開刀後一個月，他居然舉起100公斤
2025年8月聲帶ポリープ切除，PO出戴氧氣罩的病床照，粉絲心疼到半夜睡不著。
結果11月他直接發健身影片，ベンチプレス100kg輕鬆推，留言區秒淪陷：「這傢伙是鐵人嗎？」「開完刀還這麼猛，我輸了😂」
社群現在天天在燒
IG 268萬粉，手術後第一篇貼文直接破10萬讚，大家狂刷「快好起來我們等你」。
11月17日那支舉鐵影片一出，粉絲直接暴動：「手臂線條比我人生還精彩！」
X上他跟高木雄也的《ごくせん》合照一PO，底下全是「青春回來了」「哭死」。
最近UGG活動穿羊毛套裝現身，網友直接抄筆記：「翔平冬天穿搭教科書認證！」
Japhub小編有話說
三浦翔平37歲了還在用作品跟肌肉打臉年齡，聲帶開刀照樣舉鐵，回家還要當寵妻奶爸，這男人根本把人生難度調到地獄模式還玩得很開心。
他用行動告訴大家：帥可以帥一輩子，責任跟荷爾蒙也完全不衝突。
下次看到他壞笑著舉鐵或抱兒子，記得先深呼吸，因為這傢伙真的不打算讓我們這些凡人好好活下去啊～✌
