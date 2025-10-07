三簡約公屋螺絲不合規 盧偉國：工人不會「冚唪唥自把自為」 促承建商檢視管理、增上報機制｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】建築署周一（6 日）表示，發現屯門及柴灣三個簡約公屋項目發現撐板螺絲被剪短等問題。工程界立法會議員盧偉國今（7 日）在電台節目表示，三個地盤同樣出現問題，難免令人質疑總承建商管理是否疏忽，促請檢視整體管理機制，不能只追究前線工人。他又指出，須加強向建築署上報機制，防止問題被隱瞞，「越搞越大鑊」。

上月小欖簡約公屋項目被揭發有工人擅自剪短螺絲，隨後發現同一承建商負責的三個簡約公屋地盤均出現問題。建築署署長李翹彥昨（6 日）表示，署方檢視約 4000 粒涉事項目螺絲，發現約 6% 被剪短，另有兩成鐵板連接孔被擴大，涉事總承建商為「安保 ─ 俊和聯營」，建築署強調會追究責任。

盧偉國：地盤管理是「基本功」

盧偉國指，地盤管理是「基本功」，日常工作「一環扣一環，環環相扣」中間一定要有檢查工作，檢查合格才能進行下一工序，不能只等部門巡查時才檢視安全問題。他續指，涉事承建商三個地盤都有螺絲問題，反映事件並非單一工人出錯所致，因為工人開工不會「冚唪唥自把自為」，可見是承建商管理有疏忽。

廣告 廣告

他續指，地盤施工期間難免遇到不同情況，例如安裝時間、孔位有偏差或螺絲難上，此類情況並不罕見。他舉例，擴大螺絲孔在地盤屬容許做法之一，有些問題地盤負責監工可批准，但有些情況也不能自己「揸主意」，要是要讓建築署批准。上報機制除反映施工困難外，亦有助相關部門檢視設計缺陷，尋求改善方法。

不排除有人指示工人自行處理

盧偉國表示，不排除有人曾指示工人自行處理組件，「可能覺得呢個處理方式唔會影響結構，又能趕上工程進度」。他強調，這些做法未必錯，但必須經正式批核才能執行，「依家出現咗個問題，可能未必對結構有影響，但已經要冚住晒遮住晒，咁你點樣根查呢？變成越搞越大鑊！」

他續指，若建築署無法百分百評估風險，可能要求全部拆下建築，會較影響進度及施工時間；其他補救方案或可考慮進一步加固，但前提是確保建築安全與質量。