中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
三簡約公屋項目撐板螺絲遭剪短 建築署審視承建商補救方案
【Now新聞台】屯門及柴灣三個簡約公屋項目，有撐板螺絲被剪短及鐵片螺絲位被擅自開大。建築署署長指，承建商目前提交補救方案，署方仍在審視當中，最直接是將全部組件拆下，重新安裝。
建築署署長李翹彥：「剪螺絲的位置是連接中間有些主力，例如升降機、樓梯石屎整個位置，那個是最重要，因為所有組裝合成組件拉在一起是靠那個位置。最直接當然是全部拆下，但有沒有其他方案可以令到不用拆這麼多？可能可以只取下一半，我們正審視方案是否可以接受，因為要重新安裝以及洞、長遠壽命及很多要先看清楚。最壞打算及目標，希望4至5個月取下及逐個逐個再安裝。」
