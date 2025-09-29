男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
5位「三胎媽咪」女明星瘦身法盤點！胡杏兒靠多吃「這食物」從76→55kg，狂瘦21公斤！
生一胎已經夠辛苦了，這五位女明星居然都是「三寶媽」，不只要照顧家庭，還要兼顧工作，這麼忙碌還能維持纖細緊實的身材，真的超狂！這次就來盤點昆凌、賈靜雯、鍾麗緹、梁洛施、胡杏兒這五位女明星的瘦身方法，從飲食管理到運動習慣，每一招都超實用，不只是媽媽們，想減脂、雕塑身材的人也可以筆記起來！
昆凌：彩虹飲食＋多元運動，身材像少女！
即將滿32歲的昆凌已是三個孩子的媽，但不管是臉蛋還是身材，都還是少女感十足！她曾多次在訪談中大方分享自己的保養與瘦身方法，被網友大讚「超受用！」。
飲食管理：
她吃得清爽又健康，以高蛋白食物為主，包括雞胸肉、海鮮、水煮蛋與麥片等，並減少油鹽調味。她特別提到自己遵循所謂的「彩虹飲食法」，每天攝取多種顏色的蔬果，讓營養均衡又兼具抗氧化效果。
運動習慣：
產後她靠著皮拉提斯幫助腹直肌復位，平常還會搭配棒式、慢跑、打網球和游泳等多元運動。不單只追求瘦，更在意體態線條與核心穩定度。
生活習慣：
她強調多喝水的重要性，不只促進代謝，對肌膚和體內循環都有加分效果。
賈靜雯：熱瑜珈＋跑步，50歲狀態美得驚人
50歲的賈靜雯，是很多人心中的「凍齡女神」，不只是臉蛋看不出年紀，身材更是緊實有線條。身為三寶媽的她，保持每天運動的習慣，是她能夠維持狀態的最大關鍵。
運動習慣：
「熱瑜珈」是她的瘦身秘器，能快速排汗、加快新陳代謝，同時雕塑身形！在出席重要活動或拍攝前，她都會連續多日做熱瑜伽來加強雕塑體態；此外，她也會每天跑步鍛鍊心肺功能，睡前再做一點瑜珈幫助放鬆、入眠。
生活觀念：
她認為柔軟度與肌力同樣重要，不追求過度瘦身，而是把健康放在首位。
鍾麗緹：防爆食神器＋自律運動，55歲還有蜜桃臀！
「美人魚女神」鍾麗緹即將55歲，卻依舊維持火辣體態，特別是她的翹臀根本是許多人夢想中的身材目標！
飲食習慣：
她每天早上空腹會喝一杯「防爆食神器」飲品，配方包含：2匙有機蘋果醋＋1小匙肉桂粉＋1匙檸檬汁＋微量辣椒粉＋1小匙蜂蜜＋100cc溫水，這組合能幫助控制食慾與加速代謝，提升脂肪燃燒效率。（腸胃不好的人建議不要空腹喝）
運動菜單：
鍾麗緹經常在社群平台（如小紅書）分享自己的居家訓練，包括手臂、核心、背部、臀腿等部位，加強肌力、維持體態。她相當注重肌肉線條，而非單純瘦身。
生活習慣：
每天起床先做10分鐘伸展，並用愉快心情迎接一天，也讓她從內而外保持年輕與自信。
胡杏兒：曾胖到76公斤，靠飲控＋有氧瘦回女神體態
胡杏兒今年45歲，是三胎媽咪代表之一，過去曾為了戲劇《肥田囍事》的角色增重18公斤，而後又成功從76公斤瘦回55公斤，比原來體重還輕，而她的瘦身方法也在其參演的人氣陸劇《蠻好的人生》熱播後再次引發討論。
飲食規劃：
她的飲食超簡單但實用，每餐搭配蔬菜＋水果＋水煮蛋＋高蛋白食物（如清蒸魚），強調清淡、低熱量、高營養，避免油炸與加工品。
運動安排：
每天堅持30分鐘有氧運動，像是跳繩、快走等，並讓心跳保持在120以上，持續燃脂。同時透過運動增加肌肉量，讓身體更有線條、更耐吃。
梁洛施：重訓＋登山＋飲食均衡，體態又瘦又有力
說到「三寶媽」明星代表還有超美的梁洛施！其中一胎更是雙胞胎，不過身材完全沒走樣、依舊保持超模級體態，靠的就是對運動的熱愛與對飲食的自律。
飲食觀念：
她不走極端節食路線，而是講求營養均衡。日常會攝取大量蔬果，同時不排斥肉類，讓身體有足夠蛋白質來源。她也強調「吃得開心」很重要，保持良好心情，身體自然比較不容易囤積壓力脂肪。
運動安排：
她定期做重訓與肌力訓練，也會搭配有氧運動如登山、跑步，提升心肺功能與肌肉線條。
生活習慣：
她不會每天上體重計，而是每三天或一週測一次，避免自己太有壓力。更注重整體體態與精神狀態，而不只是數字上的「體重」。
媽媽也能美得很有力量！
這五位女星用實際行動告訴我們：「當媽媽不代表要放棄自己。」從飲食、運動到生活態度，每一個小習慣都能累積出大改變。她們不追求極端，而是在忙碌生活中找到最適合自己的平衡。想瘦、想雕塑體態的妳，不妨也從她們的做法中找靈感，走出屬於自己的美麗路線！
封面及內文圖片來源：IG@hannah_quinlivan，@alyssachia，@christychung919，@isabella.leong，微博@胡杏兒
更多女人我最大報導
韓國瘋傳「黑豆減肥法」！加1神招瘦身效果超驚人，親測4個月狂甩51公斤、連醫生也大推
陳喬恩重返46kg狀態超驚人！46歲回到10年前體重，就靠高蛋白飲食+1絕招=瘦身黃金組合
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
