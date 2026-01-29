三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口

劣食界王者「三色豆」新一年殺出新血路！繼台灣三色豆奶茶、三色豆雞排後，香港近日亦掀起「三色豆之亂」，先有觀塘小店「自由拉麵」推出$38三色豆拉麵，鋪滿整碗拉麵的青豆、粟米粒及甘筍粒，連店長都坦言不會推介。再有網店Miss Marble乘勢推出全港首個「三色豆雪崩蛋糕」， 視覺衝擊強烈，網友更笑言「送給準備絕交的朋友」。

網店Miss Marble乘勢推出全港首個「三色豆雪崩蛋糕」。

三色豆「雪崩」賣相衝擊

人氣蛋糕網店Miss Marble，向來走創意大膽路線，蛋糕造型百變，曾創作芫荽懸浮蛋糕、媽咪麵蛋糕、衛生巾包裝立體蛋糕等。今次趁三色豆熱潮推出期間限定「三色豆雪崩蛋糕」，原本的奶蓋忌廉混入大量三色豆，一打開立即如雪崩般緩緩流瀉，色彩繽紛賣相衝擊，絕對是一眾三色豆厭惡者的噩夢。

三色豆如雪崩般流瀉，色彩繽紛賣相衝擊。

店主：自己都唔敢放落口

店主日前於社交媒體發佈推出「三色豆雪崩蛋糕」，文中也坦言自己都唔敢食，但「一定要請朋友食」。認為即使本身不愛吃三色豆，也不妨買來惡搞朋友作為驚喜。網民反應兩極，有人好奇問價，也有人怒轟「請帶同蛋糕滾出地球」、「點解要咁癲」、「不要玩食物」、「我鍾意三色豆，但放蛋糕實在接受不到」 。

觀塘有拉麵店早前推出三色豆拉麵。

圖片來源：IG@missmarble.hk、IG@thisthis_ramen_kt

文：Amy

