颱風樺加沙｜童年陰影「三色豆」進化 日本7-11西蘭花取代青豆 你願意給它機會嗎？

超強颱風「樺加沙」殺到香港，個個都超前部署去超市掃貨，不過當每次貨架蔬菜都幾乎被全部搶清光之際，三色豆卻永遠無人問津？提起三色豆，不少人就會想起學校飯商的飯盒，或是早餐的那碗味精通粉，總之就不是個好東西，甚至是不少香港人的童年集體陰影；但其實日本7–11之前就出過一款升級版的三色豆，竟然篩走最不受歡迎的青豆，或者可以成為三色豆的「翻身」之作？

三色豆因為容易儲存不容易變壞，成了飯商經常使用的配菜，也因此成了不少人的童年陰影。

三色豆飯盒 童年集體陰影

三色豆，是切粒紅蘿蔔、粟米和青豆的組合，對於很多香港人而言，它是一個可怕的童年陰影；因為三色豆尤其常見於中小學的「劣食」飯盒之中，貪其易煮又低成本，但那陣濃濃的雪味，配上飯盒供應商隨飯盒附送的倒汗水，的確不是人人都受得了，直接令三色豆幾十年來坐穩「最難食配菜」的寶座上，更有網民形容它：「三色豆不一定難食，但配得三色豆，通常都是劣食。」甚至有人看見三色豆顏色的波波池已經想嘔吐！

波波池只是選錯顏色，被一眼看穿就是三色豆，然後被狠狠嫌棄。

也有網友分享小時候媽媽為了逼他吃三色豆，誇張到把三色豆加入布甸中！

升級版三色豆 篩走青豆

有人說，將三色豆分開烹煮問題其實不大，但組合起來的確「難食」，有人歸咎於青豆是其中的「害群之馬」，它的強烈草青味以及粉粉的口感，絕對是敗筆！於是，日本SEVEN PREMIUM 推出了的「升級版三色豆」，將青豆換成西蘭花，網站上說明：「使用方便的迷你西蘭花的混合蔬菜，色彩也很好看，在沙律和意粉料理中大顯身手！」一包只是267円，十分實惠！雖然這款升級版三色豆只在日本推出，但引起了香港人熱議：「終於不用吃青豆！」也有人希望連紅蘿蔔也換掉！

升級版的三色豆一包有240克，也可以煮出很多餐了。

「三色豆」篩走了青豆，以西蘭花取代，感覺上更新鮮。

日本7-11以西蘭花取代青豆的三色豆，煮出鮮艷的炒飯，你願意再給它一次機會嗎？

三色豆關注組成Unpopular opinion

其實也不是所有人都憎恨三色豆，也有網友表示「我的Unpopular opinion 是，其實三色豆也不是太難食。」原來社交平台上就有「香港三色豆關注組」，聚集了一群喜愛三色豆的朋友，成員有4千6百多人，坦言：「火腿通一定要有三色豆才是最好食。」會員不只分享三色豆菜式，甚至今日會員利用三色豆烹調糖水，配料就只單純地用上三色豆！

有熱愛三色豆的網友分享他精心烹調的三色豆糖水，配料就只有三色豆和冰糖！

（圖：X@7premium_jp、90年代回憶、路上觀察學院、香港三色豆關注組@fb）

