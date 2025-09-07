三號強風信號日間維持 評估今晚需否改發更高信號

【on.cc東網專訊】三號強風信號，現正生效。在今日(7日)正午12時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約390公里，預料向西北偏北移動，時速約16公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。天文台表示，隨着塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強。三號強風信號會在今日日間維持。

過去數小時，塔巴繼續向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，塔巴會繼續增強，在明早(8日)於香港西南面200公里左右掠過。由於其環流較為細小，天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預料本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。明日仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

在過去一小時，塔門、坪洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時54、53及44公里，最高陣風分別超過每小時75、75及60公里。

