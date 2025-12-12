「三金」男配袁富華孖楊天經聖誕踩台放笑彈

【on.cc東網專訊】藝人袁富華上月憑電影《水餃皇后》勇奪內地金雞獎最佳男配角，加埋曾奪得的香港金像獎、台灣金馬獎最佳男配角，成為史上首位「三金」男配，本身已經非常多工作的他，近日正積極為音樂劇《歡樂在今宵》綵排，大放笑彈，該劇由大型舞台劇《劍雪浮生》之班底組成，演員楊天經、謝君豪等都有參與，近日，楊天經、袁富華與一班拍檔齊齊不停做宣傳，該劇將於聖誕檔公演。

袁富華之經理人黃美芬本身都是演員，早前演出電影《得寵先生》飾演媽咪角色，獲得不少好評，但今次沒有參演該舞台劇，但她的家姐、妹妹都有份參與演出，絕對是演藝世家。

