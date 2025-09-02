三間香港餐廳入圍「餐廳酒吧界奧斯卡」

被譽為「餐廳酒吧界奧斯卡」的國際室內設計大獎「Restaurant and Bar Awards 2025」早前公佈入圍名單，三間香港餐廳憑藉卓越質感、用色及環保理念，成功躋身四大獎項類別，為香港設計界增光。

Roganic Hong Kong by Atelier E and HK Timberland

入圍類別: Sustainability （可持續發展）

Photo credit: Roganic Hong Kong

名廚Simon Rogan於銅鑼灣利園一期的新據點，將可持續發展理念發揮得淋漓盡致。餐廳善用香港颱風後倒塌樹木的回收木材，在繁華鬧市中打造出森林般的寧靜空間。從厚重的餐桌到富有藝術感的牆面裝置，每件木製品都承載著城市與自然共存的故事，令用餐體驗別具意義。

KI Culinary Club by NC Design and Architecture

入圍類別: Asia - Surface Interiors; Colour （亞洲區室內表面設計；色彩運用）

Photo credit: KI Club

NC Design and Architecture創辦人Nelson Chow於KI Cubus打造的三層空間，結合烹飪教學與社交聚會功能。地下的實習廚房與樓上的休閒酒廊相得益彰，天台的香草園更實現真正farm-to-table概念，再配合燈光設計師關永權的精心佈局及法國藝術家Elsa Jeandedieu的創作，為KI Club營造出實用優雅的多功能空間。

Stage by MAG Studio

入圍類別: Club/Night Venue; Colour（會所；色彩運用）

Photo credit: MAG Studio

座落於灣仔典當博物館內的Stage，將七十年代意式歌舞廳的魅力重現眼前。翡翠絲絨與深紅牆身的配搭、劇院式座椅的編排，每個細節都散發著古今交織的復古魅力，是歐陸風情的重新演繹。

得獎結果將於十月公佈，然而獎項競爭激烈，單是入圍已成功為香港設計界爭光。

