三餸一湯食譜│能量晚餐！冬瓜水鴨湯/炸醬麵/電飯煲啤酒骨/蟶子煎蛋

三餸一湯食譜時間又到！日日煮飯煮到唔知今晚食乜好，不如就趁天氣凍，煮一餐充滿能量的晚餐，冬瓜水鴨滋陰又美味，可以作為秋冬好好儲存能量的湯水，加上份量十足炸醬麵和啤酒骨，份外滿足，再加份鮮美的蟶子煎蛋，飽餐一頓又可以充滿力量，繼續打拼，即睇如何製作暖身三餸一湯：

冬瓜水鴨湯（4人份量）

烹煮時間：2小時15分鐘

冬瓜水鴨湯

做法

1. 水鴨一開四，冷水入鍋，加入薑1片，汆水至有浮泡出現，撈起，沖水洗淨。

2. 冬瓜不用去皮去籽，切大塊，藥材浸水清洗一下。

3. 煲滾水2.5公升，加入所有材料，煲滾10分鐘，收中細火煲2 小時，隔去多餘油份，加鹽調味。

冬瓜水鴨湯

炸醬麵（2人份量）

時間：1小時

炸醬麵

做法

1. 五花腩放冰箱雪至稍硬身，取出先切片，再切條，切成小丁。冬菇切細丁。薑和大葱切碎。

2. 把醬汁材料放入大碗中，加入浸菇水和清水把醬料開勻，加水的程度至能順暢攪拌，稀些也可以。

3. 燒熱約3湯匙油，先爆香半份大葱，加入薑和八角同爆香。加入五花腩肉爆至變白色，再加入冬菇同炒。加入開好的醬汁水，先開中火，邊攪拌至微滾，收小火繼續熬煮至變稠身，期間不要離開火爐，要久不久攪拌一下。

4. 加入冰糖，再煮五分鐘，熄火，加入餘下半份大葱，炸醬完成。把麵烚熟，銀芽灼20秒撈起，青瓜和心裡美切絲，將所有材料排碗中，淋上炸醬即成。

炸醬麵

電飯煲啤酒骨（2人份量）

烹煮時間：15分鐘（未計電飯煲時間）

電飯煲啤酒骨

做法

1. 洋葱切塊，先鋪一半放入電飯煲內鍋，備用。冬菇切塊

2. 燒熱油，加入冰糖，至半溶時，放入排骨煎至表面帶糖色，盛起。

3. 把排骨鋪在洋葱上，再把餘下洋葱鋪上，加入鮮菇。倒入生抽和老抽，加入八角、香葉和花椒，再倒入啤酒，按正常煲飯掣煮至收汁即成。

電飯煲啤酒骨

蟶子煎蛋（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

蟶子煎蛋

做法

1. 小蟶子沖洗，放入滾水中汆燙至開口，取出，撕走黑色線，再沖水洗乾淨。

2. 打蛋，蒜頭和辣椒切碎，菠菜或葱切粒。燒熱油，先爆香蒜頭和半份辣椒，加入蛋液，開細火，用筷子攪拌至半凝固。

3. 加入蟶子，撒菠菜和餘下辣椒，再開中火慢慢煎至蛋汁收乾，蛋邊脆身。原塊上碟，倒入拌好的醬汁調味。

蟶子煎蛋

