三餸一湯食譜│暖身晚餐！薑母鴨/排骨煲仔飯/地三鮮/南瓜小丸子

三餸一湯食譜時間又到！日日煮飯煮到唔知今晚食乜好，最好來個小補的暖身晚餐，台式冬天必備的薑母鴨湯，飲完一碗全身暖，再來個熱辣辣排骨煲仔飯，基本已經又飽又暖，再配個全蔬菜的地三鮮，飯後加碗南瓜小丸子，這餐飯充滿冬日的氣氛，即睇如何製作暖身三餸一湯：

薑母鴨（4人份量）

烹煮時間：1小時20分鐘

薑母鴨

做法

1. 薑切片。燒熱鑊，加入薑片白鑊乾煸至乾身，收中火加黑芝麻油炒香薑片。

2. 加入鴨件同炒至稍乾身，加入滾水和米酒。

3. 加入藥材，待再煮滾後收細火煲一小時，加鹽調味。

薑母鴨

排骨煲仔飯（2人份量）

烹煮時間：40分鐘

排骨煲仔飯

做法

1. 排骨切小塊，加入醃料拌勻，再加入切碎的豆豉、紅椒和蒜頭醃半小時。

2. 米洗淨，加水浸半小時。米連水加入砂鍋中，蓋上，開大火煮滾至煲邊滾起泡泡。

3. 開蓋，收細火，鋪上排骨，沿煲邊繞少許油。蓋上，收最細火慢慢煲10至15分鐘，期間可以把砂煲每次轉90度，稍為傾斜放爐頭上，讓側面也受熱均勻。熄火後再蓋上焗10分鐘才打開，加煲仔飯豉油。

排骨煲仔飯

地三鮮（2人份量）

烹煮時間：25分鐘

地三鮮

做法

1. 薯仔削薄片，泡水去澱粉質。茄子切條，薄薄拍一層粟粉。青椒去籽切小塊。薑、大葱和蒜頭切碎。

2. 燒熱油，放入薯仔片中火煎，灒紹酒1湯匙，蓋上，轉中細火，煎至兩面金黃同熟。原鑊再加油，放入茄子煎熟，盛起。

3. 原鑊加少許許，爆香薑、大葱和蒜頭，倒入醬汁，收小火，將薯仔和茄子回鑊，加入青椒，大火快炒約半分鐘至青椒斷生已可，期間不停翻炒至收汁，灒紹酒，撒葱花，熄火加幾滴麻油。

地三鮮

南瓜小丸子（3人份量）

烹煮時間：25分鐘

南瓜小丸子

做法

1. 南瓜片隔水蒸10分鐘至熟，趁熱用叉子壓成蓉。分多次加入糯米粉拌勻，搓成柔軟的麵糰。

2. 將麵糰分小份，搓成長條，用刀切粒，再搓成小丸子。煮滾水，加入小丸子煮至浮起，撈起，放入涼水過冷河。

3. 另備一小鍋煲滾水500毫升，加糯米酒和冰糖，煮滾後加糖桂花醬，再加入南瓜小丸子稍煮，下少許乾桂花裝飾。

南瓜小丸子

